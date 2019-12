iPhone w końcu z 5G i bez wycięcia w ekranie

Przyszłoroczne modele zgodnie z przewidywaniami przyniosą kolejną zmianę designu. Główny nieobecny? Wycięcie w ekranie.

Apple ma to do siebie, że potrafi kreować trendy rynkowe. Po wprowadzeniu do sprzedaży iPhone'a X inni producenci zaczęli prześcigać się w produkcji kolejnych urządzeń z wycięciem w ekranie. Niestety gigant z Cupertino dosyć późno wycofuje się z własnych pomysłów. Po dwóch latach większość producentów smartfonów wbudowała kamerki w ekran, a notch stał się zbędny. W 2020 roku również Apple się go pozbędzie.

Źródło: apple.com

Nowy iPhone na 2020 roku może zostać wyposażony w Touch ID wbudowane w ekran oraz kamerkę umieszczoną pod ekranem.

Kamerka do selfie umieszczona pod ekranem w chwili obecnej wygląda, jak technologia z przyszłości, ale Xiaomi i Oppo pokazali już pierwsze działające prototypy z tym rozwiązaniem. Możliwe, że także Apple pracuje nad tą technologią.

W połowie lutego 2019 roku jeszcze przed premierą iPhone'a 11 pojawiły się informacje, że model na 2020 rok zaoferuje zupełnie inny wygląd. Jest to prawdopodobne, ponieważ Apple od ponad dwóch lat wykorzystuje ten sam projekt.

Najnowszy model posiadać ma pełnoekranowy wyświetlacz bez notch'a, a kamera do selfie umieszczona zostanie pod ekranem. Niestety Apple przestanie stosować Face ID. Jego miejsce zastąpi czytnik linii papilarnych Touch ID wbudowany w ekran. W chwili obecnej nie ma możliwości przeniesienia sensorów systemu Face ID pod ekran.

Czytnik linii papilarnych znajdzie się w każdym przyszłorocznym modelu, a kamera pod ekranem jedynie w najdroższej i największej wersji.

Tanie iPhone'y mają wykorzystywać konstrukcję iPhone'a 11, a droższe zaoferują zupełnie nowy wygląd. Apple zastosowało już takie rozwiązanie w 2017 roku, kiedy to iPhone 8 był odświeżoną wersją iPhone'a 7, a iPhone X zupełnie nową konstrukcją.

Apple z pewnością w przyszłym roku zaoferuje już wsparcie dla sieci 5G. Początkowo za produkcję modemów odpowiedzialny miał być Intel, ale okazało się, że nie jest on w stanie dostarczyć odpowiedniego modemu. Prawdopodobnie iPhone'y wykorzystywać będą modemy produkcji Qualcomm'a. W dłuższej perspektywie czasowej Apple powinno opracować własny modem 5G. Z tego powodu wykupiono sporą część firmy Intel odpowiedzialnej za produkcję modemów.

Źródło: nl.letsgodigital.org