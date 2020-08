iPhone wykryje czy jesteś pijany, telefon zasugeruje, abyś nie prowadził

Naukowcy odkryli, że flagowe smartfony mogą zmierzyć poziom alkoholu we krwi swojego użytkownika.

Najnowszy projekt akademicki poparty badaniami klinicznymi udowadnia, że flagowe smartfony są w stanie na podstawie chodu wykryć, czy ich użytkownik jest na tyle trzeźwy, aby prowadzić pojazd.

Apple Health

Apple co roku prezentuje nowe zegarki Apple Watch, które zachwycają nas coraz to wymyślniejszymi funkcjami zdrowotnymi, ale okazuje się, że iPhone nie pozostaje w tyle.

Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu udowodnili, że najnowsze modele iPhone'a są w stanie wykryć stan upojenia alkoholowego u swojego właściciela.

Czujniki wykorzystanie w telefonach komórkowych, które mierzą ruch i liczą kroki zostały wykorzystane w celu sprawdzenia, czy użytkownik jest w stanie prowadzić samochód.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez BBC News, do dziś naukowcy przetestowali rozwiązanie na małej grupie referencyjnej 22 osób. Wyniki wskazują, żę w 90 procentach przypadków iPhone był w stanie odpowiednio wykryć, czy osoba jest pijana czy trzeźwa.

Główny badacz z zespołu - Brian Suffoletto w wywiadzie dla BBC News przekazał, żę "mamy potężne czujniki, które nosimy ze sobą gdziekolwiek się udamy. Musimy się nauczyć, jak ich używać, by jak najlepiej służyć zdrowiu publicznemu."

Badania miały charakter wstępny. Zostały przeprowadzone na 22 wolontariuszach w wieku od 21 do 43 lat. Wśród nich znalazło się 15 mężczyzn oraz 7 kobiet. Żadna z nich nie byłą w ciąży oraz nie karmiła piersią.

W teście każda wolontariusz otrzymywał wódkę i sok z limonki co godzinę, aż do osiągnięcia 80 miligramów alkoholu na 100 mililitrów krwi. Po przekroczeniu tego limitu prowadzenie pojazdów w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii jest zabronione. Każdy ochotnik miał przypięty do pleców smartfon i co dwie godziny musiał chodzić po linii prostej po 10 kroków, odwracać się i wracać.

W przypadku 17 osób iPhone poprawnie wykrył, że limit został przekroczony.

Do działania wyżej wymienionego rozwiązania wymagany jest wysokiej klasy przyspieszeniomierz, którego znajdziemy w każdym modelu iPhone'a od 5ki w górę oraz flagowych smartfonach z Androidem.

Badacze zamierzają kontynuować swój eksperyment.

Sprawdź, ile kosztuje iPhone 11 i zapoznaj się z najnowszymi informacjami o iPhone 12.

Źródło: appleinsider.com