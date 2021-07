iPhone'y 14 będą wyposażone w wyświetlacz ProMotion 120 Hz

Apple może zaoferować swoją technologię wyświetlania ProMotion, która pozwala na wyższą częstotliwość odświeżania 120Hz, we wszystkich modelach iPhone'a 14 w 2022 roku.

Prawdopodobnie jest już jasne, że tylko modele iPhone 13 Pro oraz Pro Max będą wyposażone wyświetlacz ProMotion 120Hz. Jest to spowodowane faktem, że jedynie Samsung może zrobić odpowiednie ekrany LTPO, lecz nie ma zdolności do produkcji wystarczającej liczby jednostek.

Firma LG ma jednak nadzieję, że też wykona swój krok w tym temacie i rozpocznie produkcję wymaganych paneli do przyszłego roku. Według koreańskiego rynku mediów The Elec, LG może spełnić wymagania dotyczące iPhone'a 14. Prowadzi już bowiem rozmowy z Avaco, które dostarcza sprzęt do produkcji paneli LTPO i czeka na zgodę Apple na uruchomienie linii produkcyjnej.

Dopiero wtedy Avaco może rozpocząć wysyłkę sprzętu do zakładów produkcyjnych LG. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, LG powinno być w stanie pokryć iPhone'a 14 oraz 14 Mini, a nawet wejść na terytorium Samsunga w kwestii modeli Pro. To powinno pozwolić Apple na jeszcze większą dywersyfikację dostaw paneli, zmniejszając swoją zależność od Samsunga.