iPhone'y nawet do 500 zł taniej z okazji Cyber Monday!

Po Black Friday przyszedł czas na Cyber Monday, czyli kolejne promocje w popularnych sklepach z elektroniką.

Źródło: PCWorld

Cyber Monday właśnie się rozpoczął. Z tej okazji w sieci możemy znaleźć mnóstwo interesujących rabatów na smartfony, smartwatche oraz tablety. W zestawieniu gromadzimy dla was najlepsze promocje na flagowe telefony marki Apple. Wśród przecenionych urządzeń znajdziecie zarówno tegorocznego iPhone'a 14, jak i jego poprzednie wersje.

iPhone 14 128 GB

Źródło: Apple

Najnowszy flagowiec marki Apple. iPhone 14 został zaprezentowany wraz z pozostałymi wariantami smartfona, czyli wersjami: Plus, Pro oraz Pro MAX. Znajdujący się na promocji model jest najtańszym wariantem flagowca Apple. Urządzenie posiada 6.1-calowy ekran oraz procesor znany z zeszłorocznego iPhone'a 13 Pro. Smartfon otrzymał także ulepszony obiektyw główny, dzięki któremu będzie mogli cieszyć się jeszcze lepszą jakością zdjęć.

Cena: 5699 zł 5149 zł / Link

iPhone 13 mini 128 GB

Źródło: Apple

Ostatnia odsłona kompaktowej serii iPhone'ów. Apple zrezygnowało w tym roku z wariantu mini, co czyni przeceniony model najnowszym w swojej kategorii. Smartfon posiada kompaktowy wyświetlacz o przekątnej 5.4-cala, a działanie urządzenia oparte zostało na procesorze A15 Bionic. Warto zauważyć, że flagowce w takim rozmiarze są dzisiaj rzadkością na rynku mobilnym.

Cena: 4299 zł 3949 zł / Link

iPhone 12 64 GB

Źródło: Apple

Nieco starszy model, który wciąż może zachęcać wielu potencjalnych użytkowników. Smartfon posiada 6.1-calowy ekran oraz obsługuje standard łączności 5G. Wśród atutów nie sposób nie wymienić także wysokiej klasy wodoodporności (IP 68), możliwości nagrywania filmów w 4K oraz opcji wykonywania zdjęć z 2-krotnym zoomem optycznym. Warto także zaznaczyć, że kupując iPhone 12 możecie liczyć na wieloletnie wsparcie aktualizacjami do najnowszej wersji systemu iOS.

Cena: 3999 zł 3299 zł / Link

iPhone 11 64 GB

Źródło: Apple

iPhone 11 jest jednym z tańszych modeli smartfonów Apple. Urządzenie posiada 6.1-calowy ekran i oferuje 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB miejsca na pliki użytkownika. Pomimo tego, że flagowiec zadebiutował na rynku kilka lat temu, to jego użytkownicy nadal mogą liczyć na najnowsze aktualizacje do kolejnych wersji systemu iOS.