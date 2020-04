iPhone'y z Plusem w nazwie przechodzą do historii

Apple oficjalnie wycofało ze sprzedaży powiększone modele iPhone'a z klasycznym przyciskiem Home i Touch ID.

Niedawna premiera iPhone'a SE 2020, który w rzeczywistości jest iPhone'm 8 z nowszymi podzespołami spowodowała niemałe zamieszanie w portfolio firmy Apple.

Źródło: apple.com

Obecnie najtańszym i podstawowym modelem jest właśnie iPhone SE, który zastąpił swojego bezpośredniego poprzednika i protoplastę - ponad dwuletniego iPhone'a 8.

Niestety przy okazji wprowadzenia na rynek iPhone'a SE Apple zdecydowało się na zaprzestanie produkcji i sprzedaży nie tylko iPhone'a 8, ale także jego większego brata iPhone'a 8 Plus.

Po niecałych sześciu latach smartfony Apple iPhone w wersji Plus z powiększonym wyświetlaczem przechodzą do historii.

Pierwszy model z Plusem zadebiutował w 2014 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie na dużego smartfona. Apple zauważyło, że konsumenci coraz chętniej kupują duże telefony komórkowe, więc zdecydowano się wprowadzić na rynek iPhone'a z 5,5 calową matrycą oraz poziomym trybem interfejsu.

W 2015 roku na rynku pojawił się iPhone 6s Plus, który podobnie, jak poprzednik był powiększoną wersją iPhone'a 6s.

Pierwsze poważne zmiany pojawiły się w 2016 roku. iPhone 7 Plus względem mniejszego modelu 7 zaoferował teleobiektyw, tryb portretowy oraz dodatkowy gigabajt pamięci operacyjnej.

Ostatnim modelem z rodziny jest iPhone 8 Plus, który pojawił się na rynku we wrześniu 2017 roku. Podobnie, jak poprzednik względem mniejszego modelu 8 wyposażono go w dodatkowy obiektyw oraz 3 GB pamięci operacyjnej.

Wraz z wprowadzeniem iPhone'a SE na rynek Apple zaprzestało sprzedaży powiększonych modeli iPhone'a z klasycznym przyciskiem Home i wbudowanym Touch ID. Od wczoraj konsumenci zainteresowani dużym iPhone'm muszą sięgnąć po model Xr, 11 lub 11 Pro Max.

Warto zauważyć, że iPhone 8 Plus pomimo gigantycznych rozmiarów (158,4 mm x 781, mm x 7,5 mm przy 202 gramach wagi) posiadał jedynie 5,5 calowy ekran. iPhone 11 jest zauważalnie mniejszy oraz lżejszy, a przy okazji posiada znacznie większy ekran o przekątnej 6,1 cala.

