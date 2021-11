iPhone z USB-C kosztuje ponad 400 tysięcy złotych! Skusisz się?

Wczoraj cena wynosiła "zaledwie" 15 tysięcy złotych. Dziś za tego samego iPhone'a X z USB-C zapłacimy ponad 400 tysięcy złotych.

Wczoraj informowaliśmy czytelników, że iPhone X z portem USB Typu C, który został stworzony przez studenta inżynierii Kena Pillonela idzie na sprzedaż. Urządzenie zostało wystawione na aukcję na portalu eBay i osiągnęło cenę aż 15000 zł (prawie 4 tysiące dolarów).

iPhone X z USB-C

Nie spodziewaliśmy się, że po niecałych 24 godzinach cena tego nietypowego urządzenia poszybuje o kilkadziesiąt razy.

Aukcja zaczęła się dosyć normalnie w poniedziałek - 1 listopada 2021 roku. Aktualnie złożono już ponad 170 ofert, a najwyższa oferta zakupu przekroczyła aż 100 tysięcy dolarów (około 400 tysięcy złotych).

Aukcja cały czas trwa i zakończy się dopiero w następny czwartek (11 listopada) o godzinie 17:00.

W opisie ogłoszenia Ken Pillonel zaznacza, że nowy nabywca nie powinien przywracać urządzenia do ustawień fabrycznych ani aktualizować go do nowszej wersji iOS. Czynności te mogą spowodować uszkodzenie telefonu.

Zwycięzca otrzyma zmodyfikowanego iPhone'a X w wersji z 64 GB wbudowanej pamięci masowej oraz 30 minutową wideokonferencję z właścicielem, który odpowie na każde z zadanych pytań.

Jeżeli chcesz kupić unikatowego iPhone'a i masz spore zasoby wolnej gotówki możesz zainwestować w jedynego iPhone'a z portem USB Typu C.