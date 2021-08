iPhone z kolejną awarią - problem z połączeniem z siecią

Najnowsza aktualizacja do iOS na wybranych smartfonach powoduje problemy z łącznością z siecią komórkową.

Apple ostatnimi czasy wprowadziło aktualizację do iOS 14.7.1. To niewielkie uaktualnienie przyrostowe, które zostało wprowadzone aby załatać poważny błąd w zabezpieczeniach. Chodzi o możliwość wykonania dowolnego kodu z uprawnieniami administratora systemu.

iPhone 12 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Gigant z Cupertino szybko postanowił usunąć niezwykle istotne zagrożenie. Niestety przy okazji udało się zepsuć kolejny element.

Wybrani użytkownicy donoszą, że ich smartfony po aktualizacji do iOS 14.7.1 mają problem z uzyskaniem łączności z siecią komórkową.

W sieci można znaleźć wpisy informujące o utracie dostępu do sieci komórkowej po zainstalowaniu najnowszej aktualizacji systemu operacyjnego iOS.

Użytkownicy skarżą się, że po zainstalowaniu iOS 14.7.1 ich smartfony iPhone zamieniają się w iPoda touch. Korzystanie z wbudowanego modemu sieci komórkowej jest niemożliwe.

Resetowanie ustawień sieciowych nie pomaga w rozwiązaniu problemu.

Apple sugeruje, żeby w przypadku wystąpienia problemu upewnić się, że pozostajemy w zasięgu sieci komórkowej, mamy aktywną kartę SIM oraz uruchomioną obsługę danych pakietowych u operatora.

Niestety kroki proponowane przez Apple nie pomagają, a urządzenia, które zostały dotknięte problemem najczęściej nie są już objęte gwarancją producenta. Użytkownicy są rozgoryczeni. W obecnej sytuacji problem dotyczy jedynie niewielkiej ilości smartfonów i tabletów. Aktualnie pozostaje nam jedynie czekać do udostępnienia kolejnej aktualizacji oprogramowania. Mamy nadzieję, że nastąpi to przed wprowadzeniem na rynek iOS 15 we wrześniu tego roku.