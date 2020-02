iQOO 3 - ceny modeli 4G i 5G wyciekły przed premierą

Wraz z cenami nowych smartfonów iQOO 3 w sieci znalazły się także konkretne specyfikacje. To będzie bardzo mocny telefon!

Vivo pokaże oficjalnie modele iQOO 3 już 25 lutego. Jak jednak już wiemy od paru dni, najsilniejszy telefon uzyskał w testach AnTuTu imponujący, rekordowy wynik - 585 232 punkty. Stawia go to na pozycji globalnego lidera pod względem wydajności. Dostępny będzie w dwóch wariantach: z obsługą 5G oraz 4G. Serwis 91Mobiles dotarł do oficjalnego cennika, z którego wynika, że edycja 5g to koszt ok. 488 dolarów (ponad 1930 zł), a edycje 5G to 558 i 628 dolarów (czyli ok. 2220 i 2500 zł). W porównaniu z nie-gamingowymi flagowcami innych marek to dość tanio, tym bardziej, że urządzenie we wszystkich wersjach ma korzystać z procesora Snapdragon 865. A pełna specyfikacja prezentuje się następująco:

Procesor: Snapdragon 865

RAM: 6 GB

Wyświetlacz: Super AMOLED 6.44", rozdzielczość 1080x2400 px, 409 PPI

Aparat tylny: 64 + 13 + 13 + 2 MP + dioda LED

Aparat przedni: 16 MP

Bateria: 4440 mAh, wsparcie dla szybkiego ładowania 55W SuperFlashCharge

W obudowie na pewno znajdzie się port USB typu C, jednak nie jest to jeszcze potwierdzone. Warto wspomnieć, że technologia Super FlashCharge ma umożliwić wypełnienie akumulatora od 0 do 50% w zaledwie 15 minut.

Źródło: 91Mobiles