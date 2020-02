iQOO 3 oficjalnie zapowiedziane, na pokładzie pamięć UFS 3.1

Marka należąca do Vivo zaprezentowała swój nowy smarfton - nazywa się iQOO 3. Co potrafi?

Zaprezentowany przez Vivo poster smartfona iQOO 3 sam w sobie nic nam nie mówi. Został on zamieszczony w chińskiej sieci społecznościowej Weibo, a w innym poście możemy przeczytać, że korzysta z szybkiej pamięci UFS 3.1. Model ten pojawił się także w dokumentacji TENAA pod numerem V1955A i tam opublikowano jego pełną specyfikację. Dzięki niej wiemy, że telefon ma wyświetlacz AMOLED o wielkości 6,44" z rozdzielczością Full HD+. Jest w nim otwór na obiektyw aparatu przedniego, korzystającego z matrycy 16Mpix. Z tyłu znajdują się trzy obiektywy - główny 64 Mpix, a towarzyszą mu 13 Mpix i 2 Mpix.

Co najważniejsze, to procesor. I tutaj mamy ośmiordzeniowy Snapdragon 865, taktowany na 2,84GHz. W zależności od wybranej wersji urządzenia, będzie mieć 6, 8 lub 12GB RAM oraz dwie opcje pamięci - 128 i 256GB. A skoro procesor to Snapdragon 865, mamy tu możliwość korzystania ze standardu 5G. Telefon zasila bateria 4370 mAh, a szybkie ładowanie zapewni port USB typu C.

Data premiery urządzenia nie została jeszcze podana, ale skoro jest ono w TENAA, musi być blisko. Być może dowiemy się czegoś na targach więcej na targach Mobile World Congress.