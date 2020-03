iQOO 3 trafia do sprzedaży

Vivo iQOO 3 to smartfon, który w testach AnTuTu osiągnął lepszy wynik niż Xiaomi Mi 10. Od dzisiaj znajduje się w oficjalnej sprzedaży.

Vivo rozpoczyna sprzedaż swojego flagowca iQOO 3 w Indiach. Już przed premierą wyciekły ceny - serwis 91Mobiles podawał, że edycja 5g to koszt ok. 488 dolarów (ponad 1930 zł), a edycje 5G to 558 i 628 dolarów (czyli ok. 2220 i 2500 zł). Czy to się sprawdziło? Zacznijmy najpierw od edycji 4G. Wariant mający 8GB RAM i 128GB pamięci to równowartość 507 USD, czyli ok. 1952 zł. Edycja z 256GB pamięci to z kolei wydatek ok. 2100 zł. W przypadku edycji telefonu z obsługą 5G, dostępny jest model z 12GB RAM i 256GB pamięci za równowartość ok. 2125 zł. Wychodzi zatem taniej, niż podawano w przecieku.

iQOO 3 jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych, dość poetycko nazwanych przez producenta: Volcano Orange, Tornado Black i Quantum Silver. Niestety, producent nie podał jeszcze, kiedy model ten znajdzie się na innych rynkach. A czy warto za nim patrzeć? Owszem, ponieważ specyfikację ma bardzo mocną: procesor Snapdragon 865, aparat tylny z czterema obiektywami (główny 48 Mpix), bateria 4400 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 55W Super FlashChagre. Całość działa pod kontrolą systemu Android 10 z nakładką iQOO UI.

Źródło: GSM Arena