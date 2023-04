iRobot Roomba w promocyjnej cenie. Wiem, gdzie tanio kupić tego robota sprzątającego

Robot sprzątający to rozwiązanie, które nie tylko ułatwi sprzątanie podłóg, ale pozwoli zaoszczędzić też sporo czasu. Jeśli szukasz niedrogiego modelu, znalazłam idealną okazję.

Odkurzacze automatyczne Roomba cieszą się ogromną popularnością, a iRobot to jeden z najpopularniejszych producentów jeśli chodzi o tego rodzaju sprzęty. Niestety roboty sprzątające nie należą do najtańszych urządzeń AGD, chociaż z roku na rok możemy liczyć na coraz bardziej przystępne ceny. Szczególnie jeśli trafimy na atrakcyjną promocję, taką jak na przykład ta w sklepie Amazon. Tylko teraz iRobot Roomba 692 jest dostępny w niższej cenie. Jakie funkcje i możliwości posiada?

Robot sprzątający iRobot Roomba 692

Odkurzacz automatyczny Roomba 692 to inteligentne urządzenie, które automatycznie posprząta każdy rodzaj podłogi. Dzięki wydajnej baterii jest w stanie pracować przez ok. 90 minut na jednym naładowaniu. Do dyspozycji mamy 0,6-litrowy zbiornik na zanieczyszczenia, który wystarczy opróżnić nad koszem po skończonym sprzątaniu. Robot został wyposażony w 2 szczotki główne umiejscowione pod robotem, szczotkę boczną, która wymiata zabrudzenia wzdłuż ścian i krawędzi, a także w czujniki: krawędzi, przeciw zaplątywaniu się w kable, przeszkód, upadku i wykrywające zabrudzone miejsca. Łączność bezprzewodowa umożliwia sterowanie odkurzaczem za pomocą aplikacji mobilnej lub asystenta głosowego.

Dane techniczne:

Czas pracy: 90 min.

Czas ładowania akumulatora: 180 min

Pojemność zbiornika na kurz: 0,6 l

Wysokość: 9,5 cm

Średnica: 34 cm

Poziom hałasu: 58 dB

Robot sprzątający iRobot Roomba 692 - cena i dostępność

Urządzenie jest aktualnie dostępne w najniższej cenie w sklepie Amazon za 1198 zł

Roboty sprzątające iRobot Roomba

iRobot Roomba Combo J7+

Czas pracy: 120 min.

Czas ładowania: 180 min.

Programator pracy: tak

Wirtualna ściana: tak

Ładowanie i wznawianie sprzątania: tak

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie: tak

Czujniki: antykolizyjny, krawędzi, kurzu, odległości, optyczny kierunku ruchu, optyczny vSLAM (kamera), przeciw zaplątaniu się w kable, przeszkód, uskoku podłoża, wykrywający zabrudzone miejsca, zabezpieczenie przy podnoszeniu

iRobot Roomba i7

Czas pracy: 75 min.

Czas ładowania: 180 min.

Programator pracy: tak

Wirtualna ściana: tak

Ładowanie i wznawianie sprzątania: tak

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie: tak

Czujniki: akustyczny, antykolizyjny, krawędzi, kurzu, odległości, optyczny kierunku ruchu, optyczny vSLAM (kamera), przeciw zaplątaniu się w kable, przeszkód, uskoku podłoża, wykrywający zabrudzone miejsca, zabezpieczenie przy podnoszeniu

iRobot Roomba I5