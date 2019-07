iRobot: przyszłość sprzątania dostępna w Polsce

Zaprezentowany pod koniec maja br. najbardziej zaawansowany robotyczny duet – robot odkurzający Roomba s9+ oraz robot mopujący Braava jet m6 – wchodzi do oferty iRobot w Polsce. Najnowsi reprezentacji marki posiadają szereg przełomowych rozwiązań. Jednym z nich jest technologia Imprint Link, dzięki której roboty mogą wymieniać między sobą informacje i automatycznie wykonywać swoje zadania po sobie, bez ingerencji użytkownika.

Spis treści

Roomba s9+:trzeci wymiar odkurzania

Nowy, flagowy model pioniera domowej robotyki został zaprezentowany wraz z szeregiem przełomowych rozwiązań. Jednym z nich jest zaawansowany czujnik 3D,który stale (25 razy na sekundę) monitoruje przestrzeń przed robotem, aby jeszcze lepiej interpretował przestrzeń i efektywniej sprzątał w rogach. W przypadku modelu Roomba s9+ zastosowano system nawigacji iAdapt 3.0, który swoją dokładność opiera się m.in. na technologii mapowania przestrzeni vSLAM oraz analizującej otoczenie zabezpieczonej kamerze. W ramach systemu nawigacyjnego robota pracuje również opatentowana technologia Imprint Smart Mapping. To dzięki niej Roomba s9+ uczy się rozkładu pomieszczeń, aby użytkownik mógł wskazać kiedy i dokładnie które pomieszczenia mają być posprzątane. Zarządzanie robotem (harmonogram prac na 7 dni tygodnia, ustawienia pracy, wskazanie pomieszczeń do posprzątania, porady itd.) odbywa się za pośrednictwem aplikacji iRobot HOME. Dodatkowo proces sprzątania może zostać zainicjowany poprzez komendy głosowe, dzięki integracji z systemami Alexa czy Google Assistant.

W zakresie efektywności sprzątania, Roomba s9+ charakteryzuje się zwiększoną w stosunku do poprzednich generacji siłą ssania. Dodatkowo, kiedy robot ten wykryje dywany czy wykładziny, automatycznie zwiększy moc. Cechą charakterystyczną dla modelu Roomba s9+ jest technologia PerfectEdge. W jej ramach pracują dwie, 30 procent szersze gumowe, przeciwbieżnie obracające się szczotki oraz specjalnie zaprojektowana wirująca szczotka boczna. Tradycyjnie dwie szczotki główne osadzone zostały na ruchomej głowicy czyszczącej, aby pozostawały w stałym kontakcie z podłożem. Specjalnie zaprojektowana, 5-ramienna szczotka boczna efektywnie zbiera zabrudzenia wzdłuż ścian oraz z rogów. Roomba s9+ jest w stanie przynieść ulgę alergikom. Posiada wysoce-efektywny filtr, który zatrzymuje w zbiorniku robota 99 procent cząsteczek pleśni, pyłków i alergenów roztoczy kurzu. Po skończonej pracy wraca do stacji Clean Base, aby automatycznie opróżnić pojemnik na brud.Instalowany w stacji worek (pomieści zawartość 30 zbiorników robota) zatrzymuje szkodliwe cząsteczki.

Braava jet m6: niewielki robot do wielkich zadań

Robot Braava jet m6 sprowadza mopowanie do napełnienia zbiornika na wodę i nałożenia odpowiedniej nakładki – do mycia bądź zamiatania. Ze swoimi odkurzającymi siostrami (Roomba s9+ oraz i7) dzieli kluczowe rozwiązania technologiczne – nawigację iAdapt 3.0, technologię vSLAM oraz inteligentne mapy Imprint. Dzięki temujest w stanie nauczyć się planu domu, aby użytkownik miał pełną kontrolę nad tym, kiedy i jakie pomieszczenie mają zostać sprzątnięte. Dodatkowo Braava jet m6 może rozpocząć pracę zgodnie z ustalonym za pośrednictwem aplikacji iRobot HOME harmonogramem lub poprzez naciśnięcie przycisku CLEAN. Podobnie jak większość robotów Roomba, również Braava jet m6 współpracuje z asystentami głosowymi Alexa lub Google Assistant.

Braava została zaprojektowana tak, aby efektywnie czyścić wszelkiego rodzaju podłogi twarde. Jaj prostokątny kształt zapewnia efektywne czyszczenie również w rogach. Dzięki zaawansowanej technologii nawigacji efektywnie porusza się omijając dywany, chodniki i inne przeszkody. W przypadku wyładowania baterii, Braava jet m6 samodzielnie powróci do stacji dokującej,naładuje się, aby następnie dokończyć cykl.W trybie pracy na mokro, precyzyjny spryskiwacz rozprowadza wodę, a nakładki mopujące zbierają zabrudzenia. Opcjonalnie można skorzystać ze specjalnego płynu do mycia o świeżym zapachu. W trybie pracy na sucho, na nakładkach zbierają się kurz, sierść zwierząt i inne zabrudzenia. Po zakończeniu sprzątania, Braava jet m6 powróci do stacji dokującej. Użytkownik nie musi dotykać zabrudzonych nakładek – wystarczy umieścić robota nad koszemi nacisnąć przycisk zwalniający.Dostępne są nakładki jednorazowego, jak i wielokrotnego użytku.

Rozmowny, efektywny duet: Roomba i Braava

Technologia Imprint Link umożliwia komunikację między robotami, aby informowały się o skończonej pracy i możliwości wykonania kolejnej – odkurzanie, następnie mopowanie. Wszystko bez jakiejkolwiek ingerencji użytkownika.

Roboty można zaprogramować na wspólne sprzątanie w aplikacji iRobot HOME,która umożliwia również wskazanie określonego pomieszczenia do sprzątania. Gdy tylko Roomba s9+ skończy sprzątanie danego zakresu pomieszczeń, Braava jet m6 automatycznie opuści swoją stację dokującą i rozpocznie proces mopowania. Użytkownik otrzyma powiadomienie,gdy odkurzanie i mopowanie zostaną zakończone. Technologia Imprint Link funkcjonuje również z robotami Roomba serii i7.

Dostępność

Robot odkurzający Roomba s9+ ze stacją Clean Base jest dostępny w Polsce od 12lipca 2019 r. w sugerowanej cenie katalogowej 6.799 zł.

Robot mopujący Braava jet m6 jest dostępny w Polsce od 12 lipca 2019 r. w sugerowanej cenie katalogowej 3.199 zł.