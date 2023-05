iRobot z usprawnieniami. Aktualizacja systemu do wersji iRobot OS 6.0

System operacyjny iRobot OS jest stale ulepszany, aby sprzątanie było jeszcze bardziej skuteczne i efektywne. Jakie usprawnienia przynosi nowa aktualizacja do wersji iRobot OS 6.0? Sprawdzamy.

Roboty sprzątające sterowane za pomocą aplikacji mobilnej to dzisiaj norma i ciężko wyobrazić sobie, że mogłoby zabraknąć tego rozwiązania. Warto jednak wiedzieć, że dla firmy iRobot przełom nastąpił dopiero w 2015 roku, kiedy premierę miał model odkurzacza Roomba serii 900. Został on wyposażony w szereg innowacji, w tym w moduł łączności bezprzewodowej, który umożliwiał sterowanie robotem z poziomu aplikacji mobilnej na urządzeniach przenośnych oraz pozwalał na automatyczną aktualizację oprogramowania. Dzięki usprawnieniom, roboty sprzątające stają się jeszcze inteligentniejsze, szybsze i pozwalają na bardziej efektywną pracę. Każda kolejna wersja oprogramowania przynosi wiele korzyści, dlatego tak istotne jest, by użytkownicy tego tego typu sprzętów na bieżąco aktualizowali swój system. Ulepszenia, które pojawiły się w ostatnich latach to m.in.: inteligentne mapy Imprint czy cały szereg spersonalizowanych sugestii sprzątania. A co gwarantuje najnowsza aktualizacja?

Szybsze mapowanie przestrzeni

Dzięki specjalnemu systemowi nawigacji możliwe jest mapowanie przestrzeni, po której porusza się robot sprzątający. Praca urządzenia jest zoptymalizowana, a użytkownicy mają większą kontrolę nad sposobem sprzątania. Z poziomu aplikacji mobilnej da się ustalić, które pomieszczenia mają zostać sprzątnięte, a które pominięte oraz dostosować konkretne parametry do konkretnych pomieszczeń, czy obszarów. Najnowsza aktualizacja sprawia, że sam proces mapowania ma odbywać się 7 razy szybciej niż dotychczas. Zatem, niemal natychmiast po uruchomieniu robota otrzymamy gotową wizualizację przestrzeni. Dotyczy to modeli Roomba z serii i6, i7 oraz Roomba Combo serii i8 oraz j7.

Inteligencja na jeszcze wyższym poziomie

Najnowsza aktualizacja OS 6.0 pozwali szybciej i łatwiej dostosować inteligentne mapy Imprint, włącznie z automatyczną segmentacją pomieszczeń i ich nazewnictwem. Na podstawie zidentyfikowanych mebli czy urządzeń w danym pomieszczeniu, robot będzie w stanie sam wywnioskować faktyczną funkcję danego pomieszczenia, np. lodówka czy zmywarka zasugerują mu kuchnię, a kanapa i telewizor salon. To przyśpieszy proces dostosowywania map. Ulepszenia te dotyczyć będą modeli robotów Roomba z serii i, s9, j7 oraz robotów mopujących Braava serii m6.

Jak podkreśla Colin Angle, CEO iRobot: