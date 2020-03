iiyama G-Master oraz PatriotViper Gaming wspierają walkę z koronawirusem - Siepomaga

Akcja skierowana jest do młodych osób i oznaczona hashtagiem #zostanwdomuigraj.

Akcja iiyama G-Master, PatriotViper Gaming oraz ich partnerów to propozycja wzięcia udziału w rozgrywkach e-sportowych. Od 30 marca do 6 kwietnia odbędą się turnieje Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends oraz Fortnite, zorganizowane dzięki Rolniczak LAN Party. Planowany jest udział nawet 1240 zawodników - CS:GO oraz LOL to 64 miejsca w każdej grze, a Fortnite zaplanowano sześć rozgrywek z setką graczy każda. Na zwycięzców czekają nagrody - klawiatury mechaniczne PatriotViper V765, myszki PatriotViper V550, słuchawki PatriotViper V380 oraz podkładki gamingowe iiyama wraz z firmowymi gadżetami. Łączna wartość nagród to ponad 7 tys. złotych!

Więcej informacji na temat wydarzenia, zapisów do turniejów i nagród znajdziesz na tej stronie. Co warto podkreślić - w turniejach nie biorą udziału żadne drużyny profesjonalne, dlatego każdy może spróbować w nim swoich sił. Podczas trwania rozgrywek będzie można je śledzić w czasie rzeczywistym na dedykowanym kanale Youtube - KXN, gdzie komentować je będą zawodowi gracze. Ponadto transmisje online będą prowadzona na profilach facebookowych iiyama oraz Patriot.

Na tym nie koniec atrakcji. Od 28 marca do 12 kwietnia potrwa konkurs z takimi nagrodami, jak monitor gamingowy iiyama G-Master G2530HSU Black Hawk, a także klawiatura i mysz marki Patriot. Aby wziąć w nim udział, należy przejeść na facebookową stronę wydarzenia - tutaj - i napisać pod postem, co można robić w czasie kwarantanny w domu. Nagrody otrzymają autorzy najbardziej kreatywnych komentarzy.