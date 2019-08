mObywatel pozwala na zakup leków oraz pomoże za granicą

Stworzona przez Ministerstwo Cyfryzacji aplikacja mObywatel otrzymała aktualizację. Wprowadzone zostały nowe funkcje - eRecepta oraz Polak za Granicą

Spis treści

eRecepta (Internetowe Konto Pacjenta)

eRecepta to funkcja, dzięki niej możesz pobrać, przeglądać, a przede wszystkim wykupić niezrealizowane recepty wystawione przez lekarza. Aplikacja daje również dostęp do niezrealizowanych recept Twoich dzieci oraz innych osób, od których otrzymasz pełnomocnictwo. Usługa jest częścią Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Po wybraniu recepty na ekranie wyświetlą się szczegółowe dane, w tym jej status i informacje o lekach. Receptę zrealizujesz, podając numer PESEL lub okazując aptekarzowi kod QR. Usługa wymaga dostępu do Internetu. Jeśli chcesz mieć dostęp do eRecepty offline, można pobrać ją na urządzenie.

Polak za Granicą

Jest to źródło najważniejszych informacji potrzebnych przy wyprawie za granicę. Znajdziesz tu podstawowe informacje dotyczące obyczajów, kultury i dogodnych sposobów podróżowania. Dowiesz się, jak skontaktować się z ambasadą i konsulem.

mObywatel to bezpłatna i oficjalna publiczna aplikacja mobilna. Wydawana jest przez polski rząd, a za jej rozwój odpowiada zespół Ministerstwa Cyfryzacji. Aplikacja to obecnie cztery usługi. mTożsamość, której używać można, np. odbierając przesyłki polecone na poczcie, ale również wszędzie, gdzie nie jest potrzebny tradycyjny, plastikowy dowód osobisty. mLegitymacja szkolna – czyli cyfrowa wersja legitymacji szkolnej uprawniająca do wszystkich ustawowych ulg i zniżek. mLegitymacja studencka – pilotaż usługi prowadzony jest na Politechnice Wrocławskiej oraz Uniwersytcie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. mPojazd – elektroniczny dokument przygotowany z myślą o właścicielach i współwłaścicielach pojazdów. eRecepta – dostęp do listy niezrealizowanych recept, wystawionych dla Ciebie i Twoich bliskich. Polak za granicą – podpowie, co zrobić w razie kłopotów podczas wyjazdu.