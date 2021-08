macOS 11.5.2 Big Sur dostępny - czy warto zainstalować?

macOS 11.5.2 Big Sur to prawdopodobnie ostatnia aktualizacja rozwojowa przed wprowadzeniem na rynek macOS 12 Monterey. Czy warto ją zainstalować?

Apple dosyć niespodziewanie wydało niewielką aktualizację macOS 11 Big Sur na około miesiąc przed premierą nowego macOS 12 Monterey. Może to oznaczać tylko jedno - w systemie operacyjnym odnaleziono luki w zabezpieczeniach.

macOS Big Sur Źródło: apple.com

Niestety firma Apple nie chwali się w chwili obecnej o jakie problemy z zabezpieczeniami chodzi. Gigant z Cupertino przekazał jedynie, że aktualizacja do macOS 11.5.2 Big Sur wprowadza poprawki błędów.

Na stronie pomocy technicznej nie znajdziemy oficjalnego dziennika zmian. Firma nie opublikowała także żadnych biuletynów CVE dotyczących bezpieczeństwa.

Sprawa jest o tyle dziwna, że Apple zazwyczaj wydaje aktualizacje wszystkich swoich systemów operacyjnych w tym samym czasie. Najnowsza aktualizacja do macOS 11.5.2 została wprowadzona samodzielnie. Pozwala to sądzić, że w macOS 11.5.1 Big Sur odkryto ważną podatność, która zagrażała bezpieczeństwu systemu operacyjnego, ale są to niepotwierdzone informacje.

Jedno jest pewne - warto zainstalować macOS 11.5.2 Big Sur. To niewielkie uaktualnienie, które waży około 2,5 GB (rozmiar zależy od typu posiadanego komputera). Jest to prawdopodobnie ostatnia aktualizacja przed wprowadzeniem macOS 12 Monterey.