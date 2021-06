macOS 12 Monterey wyzerujesz jak iOS bez reinstalacji

macOS 12 Monterey zaoferuje nowe opcje przywracania do ustawień fabrycznych. W celu wyzerowania danych nie będziemy musieli już na nowo instalować systemu. Rozwiązanie zadziała tak, jak na smartfonach iPhone z iOS.

Deweloperzy właśnie odkryli kolejną funkcję systemu operacyjnego macOS 12 Monterey, którą Apple nie pochwaliło się na konferencji prasowej WWDC 2021. Mowa o nowym systemie przywracania komputerów Mac do ustawień fabrycznych.

Ekran konfiguracyjny macOS 12 Monterey

Rozwiązanie swoim działaniem przypominać będzie system przywracania do ustawień fabrycznych, które od lat znamy z urządzeń mobilnych z iOS i iPadOS.

W ustawieniach systemu operacyjnego macOS 12 Monterey pojawi się opcja" Wymaż zawartość i ustawienia".

Apple dodało już opis działania nowego systemu przywracania komputerów Mac do ustawień fabrycznych na swoich stronach pomocy technicznej:

W Preferencjach systemowych dostępna jest teraz opcja usuwania z systemu wszystkich danych użytkownika i zainstalowanych przez niego aplikacji, z zachowaniem aktualnie zainstalowanego systemu operacyjnego. Ponieważ w systemach Mac z procesorem Apple lub układem T2 pamięć masowa jest zawsze szyfrowana, system jest natychmiast i bezpiecznie "wymazywany" przez zniszczenie kluczy szyfrujących.

Oznacza to, że w celu wyzerowania/przywrócenia do ustawień fabrycznych komputera Mac nie trzeba już będzie przechodzić do Recovery i pobierać nowego instalatora systemu operacyjnego macOS z sieci.

Wystarczy, że użytkownik otworzy Preferencje systemowe i wybierze stosowną opcję. Co ważne cały proces będzie również znacznie szybszy.

Funkcja Wymaż zawartość i ustawienia jest już dostępna w macOS 12 Monterey Developer Preview. Pojawi się również w publicznej becie, której premiera odbędzie się w lipcu.

Źródło: macrumors.com