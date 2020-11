macOS Big Sur niebezpieczny? Apple naprawia Gatekeeper

Gatekeeper - wbudowana w macOS technologia chroniąca system przed uruchamianiem nieautoryzowanego oprogramowania w macOS Big Sur działa inaczej, niż w ostatnich latach. Czy ma to wpływ na bezpieczeństwo systemu?

Apple zaktualizowało dokumenty pomocy technicznej. Wynika z nich, że firma przyznaje się do problemów z działaniem technologii Gatekeeper chroniącej użytkowników przed nieautoryzowanym oprogramowaniem. Gigant z Cupertino wyjaśnia, co się zmieniło. Do końca 2020 roku Apple ma wydać poprawkę, która całkowicie rozwiąże problem.

macOS Big Sur

Niepoprawnie działający Gatekeeper to kolejna wpadka podczas wprowadzania na rynek najnowszej wersji systemu macOS Big Sur. Wystarczy przypomnieć, że w czwartek wieczorem serwery Apple zostały przeciążone, a z problemami z instalacją nowej wersji systemy borykaliśmy się również w piątek rano.

Teraz dochodzi do tego Gatekeeper. Oprogramowanie to sprawdza certyfikaty pobranych aplikacji. Jeżeli program jest zaufany i został przetestowany przez Apple pozwala na jego uruchomieniu. W innym przypadku odrzuca możliwość uruchomienia programu.

Część użytkowników obawiała się, że Apple przechowuje dane z Gatekeepera i jest w stanie sprawdzać, jakie aplikacje zostały uruchomione na danym komputerze Mac. Od zeszłego tygodnia firma przestała gromadzić logi na swoich serwerach. Doprowadziło to do awarii, która uniemożliwia korzystanie z funkcji Gatekkeper. Problem został już rozwiązany, ale na permanentne usunięcie usterki jeszcze poczekamy.

Apple wprowadzi do Gatekeepera zupełnie nowy protokół oraz dodatkowe zabezpieczenia przed awarią. Pojawi się także opcja, która pozwoli użytkownikom zrezygnować z dokładnego szyfrowania danych. To stanowcza odpowiedź na zarzuty, że Gatekeeper przez ostatnie lata gromadził informacje o uruchamianych programach.

