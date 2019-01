macOS - aktualizacja 10.14.3

Apple opublikowało najnowszą aktualizację dla swojego systemu macOS. Co przynosi?

Aktualizacja przeznaczona jest dla systemu macOS Mojave i aktualizuje go do wersji 10.14.3. Niestety, Apple nie podało zbyt wielu informacji dotyczących wprowadzanych przez nią zmian, poza ogólnikami, z których można dowiedzieć się tylko, że "ta aktualizacja poprawia bezpieczeństwo, stabilność i kompatybilność Twojego komputera Mac oraz przynosi jedną poprawkę: gdy potrzebne jest uwierzytelnienie Kerberos TGT do połączenia z udostępnianiem plików, użytkownik nie jest już proszony o wprowadzenie potwierdzenia." Wiadomo też, że wprowadzanych jest kilka poprawek związanych z bezpieczeństwem.

Zanim rozpocznie się instalowanie tej aktualizacji, zalecane jest wykonanie kopii zapasowej systemu i najważniejszych danych. Natomiast aby pobrać i wprowadzić aktualizację, należy wejść do ustawień systemu i tam wybrać opcję aktualizacji. Cały proces powinien zająć kilka minut, a po jego zakończeniu niezbędne będzie ponowne uruchomienie komputera.