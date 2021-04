macOS - wzrasta liczba ataków i szkodliwego oprogramowania

Najnowsze wyniki badań Atlas VPN są alarmujące: cyberprzestępcy tworzą dziennie 1847 złośliwych aplikacji wymierzonych w system operacyjny macOS. Skąd taki nagły wzrost?

Podsumowanie za rok 2020 pokazuje, że na macOS powstało 674 273 próbek złośliwego oprogramowania. Rok wcześniej było to... 56 556 próbek. Wzmożone zainteresowanie hakerów komputerami Mac wiąże się z faktem zwiększania przez nie swojego udziału w rynku - obecnie wynosi on 15%. Łatwo się domyślić, że na Windowsa jest znacznie więcej szkodników - dokładnie 135 razy więcej. Ale warto zauważyć, że jeśli chodzi o możliwości instalowania i uruchamiania aplikacji pochodzących z zewnątrz, to macOS jest domyślnie bardziej rygorystyczny niż Windows. Bezpieczeństwo macOS zwiększa też Unix, mający lepiej rozwinięte funkcje ochronne, niż Windows.

Andrew Barratt z Coalfire zauważa:

Produkty Apple są sprzedawane bezpośrednio konsumentowi, większość nowych użytkowników skorzysta z paska Apple Genius, jeśli natrafi na problemy techniczne. Natomiast urządzenia z systemem Windows często mogą być znacznie tańsze i sprzedawane za pośrednictwem dystrybutora, który może nawet błędnie skonfigurować urządzenie, aby maksymalnie uprościć wrażenia użytkownika. To prawie zawsze prowadzi do niższego poziomu bezpieczeństwa

Mariusz Politowicz, inżynier techniczny Bitdefender z firmy Marken, dodaje:

Hakerzy zawsze celowali w platformy urządzeń, które zapewniają największy zwrot z inwestycji, czyli Windows i Android. Ale wzrost popularności komputerów z macOS, a także łatwiejszy niż kiedykolwiek dostęp do złośliwego oprogramowania, sprawiają, że użytkownicy komputerów Apple nie mogą czuć się już bezpieczni. Warto też zauważyć, żeludzie, którzy kupują urządzenia z jabłuszkiem, często dysponują większymi środkami niż użytkownicy systemu Windows, a zatem są bardziej dochodowymi celami

Choć wśród użytkowników Apple krąży opinia, że komputery Mac nie potrzebują programów antywirusowych, specjaliści są innego zdania. Dlatego jeśli masz komputer z macOS - pomyśl o tym zabezpieczeniu.