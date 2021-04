moto e7i Power - co potrafi budżetowiec za 450 zł? Czy warto go kupić?

Motorola wprowadziła na rynek najtańsze urządzenie w swoim portfolio. Za model e7i Power zapłacimy zaledwie 449 zł. Czy warto rozważyć zakup tak taniego urządzenia. Co otrzymamy w tej cenie?

Rodzina moto e słynąca od lat z wysokiej opłacalności otrzymała nowego przedstawiciela na 2021 rok. Mowa o modelu moto e7i power.

Pierwsze na co powinniśmy zwrócić uwagę to niezwykle niska cena. Sugerowana cena detaliczna w naszym kraju została ustalona na poziomie 449 zł, a smartfon jest już dostępny w największych sklepach z elektroniką w naszym kraju.

Co otrzymamy za niespełna 500 zł? Z pewnością nie możemy oczekiwać rewelacyjnej specyfikacji technicznej. W rzeczywistości moto e7i power to bardzo proste urządzenie do podstawowych zadań. Będzie to dobry zamiennik dla telefonu komórkowego z klawiszami, ale do smartfonów za 800-1000 zł daleko.

moto e7i power oferuje bardzo niespotykane podzespoły. W smartfonie znajdziemy procesor Unisoc SC9863A. Jest to ośmiordzeniowy układ dla najtańszych urządzeń, a moto e7i power jest chyba jedynym urządzeniem w naszym kraju z tym procesorem.

Całość wspomagana jest przez zaledwie 2 GB pamięci operacyjnej oraz 32 GB wbudowanej pamięci masowej.

Niewielka ilość pamięci masowej nie pozwoli na pracę z wieloma aplikacjami, ale na szczęście moto e7i Power działa pod kontrolą Androida 10 w odchudzonej wersji GO, który powinien przyśpieszyć pracę urządzenia.

Co ważne moto e7i Power posiada czytnik linii papilarnych na pleckach oraz spory akumulator o pojemności 5000 mAh. Dzięki mało wydajnym podzespołom i Androidowi GO na pokładzie możemy liczyć na dobre czasy pracy na baterii.

Producent oferuje również 10 W ładowanie przewodowe, a wyświetlacz to 6,5 calowy panel Max Vision HD+ 1600 x 720 pikseli. Na szczęście jest to panel typu IPS LCD, który powinien zapewnić obraz przyzwoitej jakości.

Telefon posiada port USB Typu C i jest odporny na zachlapania (certyfikat IP52).

Zdjęcia zrobimy z wykorzystaniem 13 MP aparatu szerokokątnego. Z przodu znajdziemy 5 MP aparat do selfie. Na pokładzie jest także 2 MP aparat makro oraz dioda oświetlająca LED.

W chwili obecnej nie wiemy czy urządzenie otrzyma Androida 11 GO.

W podobnej cenie kupimy Redmi 9C. Smartfon ten ma 3 GB RAMu i 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Również Redmi nie zapomniało o czytniku linii papilarnych. Który model wybierzesz?