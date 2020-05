moto g pro z ryskiem - propozycja Motoroli tylko dla biznesu

Nowy smartfon marki Motorola będzie dostępny od czerwca w ofercie skierowanej do przedsiębiorców i firm. A co cechuje moto g pro?

Moto g pro jest pierwszym w historii marki smartfonem z rysikiem. Jak podaje producent, ma on "sprzyjać ekspresji i umożliwiać precyzyjne sterowanie smartfonem". Z jego pomocą będzie możliwe ręczne zapisywanie notatek, szkicowanie grafik, kopiowanie i wklejanie tekstu, a także edycja zdjęć. Ponieważ to smartfon przeznaczony dla biznesu, nie zabraknie również wsparcia dla takich czynności, jak skopiowanie elementu z raportu w celu wklejenia go do e-maila, prezentacji czy dokumentu. Pomaga w tym płynna integracja z oprogramowaniem, a dzięki Moto Note nie trzeba nawet odblokowywać telefonu, aby posłużyć się rysikiem.

Smartfon Motorola został wyposażony w trzy obiektywy aparatu tylnego. Główny, 48 MP, ma wsparcie dla SI i technologii Quad Pixel, umożliwiającej wykonywanie zdjęć o rozdzielczości 12 MP. Korzysta przy tym z laserowego autofokusa. Obiektyw sportowy cechuje ultraszeroki kąt widzenia, który - jak podaje Motorola - mieści aż cztery razy więcej akcji, niezależnie od sposobu trzymania telefonu. Trzeci to Macro Vision. Z przodu mamy aparat selfie, korzystający z obiektywu 16 MP i wsparcie Quad Pixel.

moto g pro działa pod kontrolą systemu Android 10, a zasila go bateria 4000 mAh. Jedno ładowanie może wystarczyć nawet na dwa dni użytkowania. W modelu tym zaimplementowano Funkcje Moto, w tym całkowicie nową - Moto Gametime. Blokuje ona wszelkie zakłócenia, które rozpraszają podczas gier. Głośniki wykorzystują inteligentną technologię dźwięku Dolby, a wyświetlacz to Max Vision o wielkości 6,4". Takie połączenie powinno dać mnóstwo przyjemności z oglądania multimediów.

Za jakość działania telefonu odpowiada ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 665 z 4 GB pamięci RAM, a pamięć ma 128 GB pojemności. Moto g pro używa łączności NFC.