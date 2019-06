mytaxi rozpoczyna pierwszy etap zmiany na FREE NOW

mytaxi, pierwsza aplikacja taxi na świecie, dostępna w ponad 100 miastach europejskich rozpoczyna pierwszy etap zmiany na nową markę FREE NOW. Użytkownicy mytaxi od dziś mogą zauważyć nowe logo marki na ekranie początkowym aplikacji i na kanałach społecznościowych mytaxi.

Pełna zmiana na FREE NOW planowana jest w ciągu kilku najbliższych tygodni. Nowo powstała marka to wynik ogłoszonego w lutym tego roku połączenia dwóch inwestorów: Daimlera i BMW, w zakresie usług mobilnych, w grupę NOW. mytaxi jest pierwszą marką spośród należących do grupy, która przejdzie całościowy rebranding. Dotyczy on wszystkich 9 krajów, w których dostępne jest mytaxi, w tym7 miast w Polsce. Przemiana we FREE NOW nie oznacza jedynie zmiany nazwy i logo. mytaxi w nowych barwach zamierza rozwijać się w kierunku multi-platformy, oferującej w jednej aplikacji różne opcje transportu w mieście. Stąd plany włączenia do aplikacji usługi wynajmu e-hulajnóg hive, dostępnej między innymi Warszawie i Wrocławiu. Rozwijane dalej będą także unikalne na rynku taxi dotychczasowe usługi mytaxi, m.in.mytaxi Lite z ceną znaną z góry oraz możliwość podzielenia się taksówką z drugim pasażerem w ramach mytax iMatch.

"To przełomowy i ekscytujący moment w historii naszej firmy" - mówi Eckart Diepenhorst, CEO mytaxi - "Przez lata udało nam się utrzymać pozycję lidera w Europie pod marką mytaxi. Nowa marka i bycie częścią silnej grupy inwestorskiej skupiającej czołowe usługi mobilności, pozwoli nam rozwijać się jeszcze dynamiczniej. Tę przemianę przejdziemy wspólnie z naszymi kierowcami i pasażerami. Przyszłość w barwach FREE NOW oznacza większy wybór dla naszych użytkowników i pewność, że mogą uwolnić się od codziennego stresu, bo z FREE NOW zawsze łatwo i bezpiecznie dotrą do celu".

Usługi taxi nadal pełnią i będą pełnić kluczową rolę w strategii firmy. Operowanie w ramach lokalnych regulacji i poszanowanie dla obowiązującego prawa transportowego, to wartości, które marka FREE NOW odziedzicza po mytaxi.

- Doceniamy otwartość kierowców taxi na współpracę z nami, bo przyczyniła się ona do dynamicznego rozwoju i sukcesu mytaxi na świecie - mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający mytaxi w Polsce. - Chcemy dalej wspólnie z nimi zmieniać i kształtować miejską mobilność. Podczas gdy rozszerzamy naszą ofertę i unowocześniamy naszą usługę, będziemy nadal trzymać się wartości i zasad naszej firmy - czyli działać w granicach lokalnego prawa, w ścisłej współpracy z regulatorami i kierowcami.

Zmiana marki nie będzie oznaczać konieczności instalowania nowej aplikacji. Użytkownicy w ramach kolejnych aktualizacji, stopniowo będą zauważać zmiany wizualne w aplikacji mytaxi, bez ingerencji w jej funkcjonalności i zgromadzone dane.