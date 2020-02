nubia Red Magic 5G - zaprezentowano autorski system chłodzenia

Gamingowy smartfon nubia Red Magic 5G wejdzie na rynek w marcu, a producent - ZTE - ujawnia na jego temat coraz więcej informacji. Dziś zaprezentowano system chłodzenia.

Jeśli wierzyć dotychczasowym przeciekom i plotkom, nubia Red Magic 5G będzie jednym z najmocniejszych smartfonów świata. Miał zostać pokazany oficjalnie na targach MWC 2020, jednak z wiadomych względów do tego nie doszło. Producent zmienił także plany co do jego dystrybucji - najpierw pojawi się w Chinach, a dopiero jakiś czas później nastąpi jego globalny debiut. Prezes marki, Ni Fei, już w przeszłości pokazywał w sieci różne elementy nadchodzących telefonów ZTE. Dzisiaj pochwalił się systemem chłodzenia, jaki otrzyma ten smartfon gamingowy.

nubia Red Magic 5G ma mini-wiatraczek, który potrafi osiągać do 15 tys. obrotów na minutę - co jest wynikiem o 1000 obrotów większym od poprzedniej generacji. Udało się to osiągnąć dzięki optymalizacji kształtu ramion wiatraczka oraz jego ulokowaniu. Dużo wysiłku włożono w opracowanie optymalnych dróg cyrkulacji powietrza, dzięki czemu zasięg chłodzenia zwiększył się o 56%, a wymiany ciepła - o 30%. Podzespoły używają także wysokowydajnego żelu termoprzewodzącego, który ma bardzo pozytywny wpływ na chłodzenie.

Wszystko to po to, aby gracze odczuwali maksymalny komfort nawet przy wymagających rozgrywkach. Chłodzenie procesora Snapdragon 865 i układu graficznego Adreno 650 ma wyeliminować wszelkie lagi, jakie mogą pojawić podczas zabawy. Jak sprawdzi się to w praktyce? O tym przekonamy już w przyszłym miesiącu.

Źródło: GSM Arena