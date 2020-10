realme 7/7 Pro - sprawdzamy, jak wypadają w porównaniu z konkurencją

realme nie przestaje zaskakiwać. Najnowsze smartfony realme 7 oraz realme 7 Pro to jedne z ciekawszych wyborów w swoich przedziałach cenowych. Jak to możliwe, że za tak niewiele otrzymujemy tak dopracowane urządzenia? Sprawdź, jak nowe modele wypadają w porównaniu z konkurencją.

realme to na rynku smartfonów odkrycie 2020 roku. Chiński producent urządzeń mobilnych szturmem wdarł się nad Wisłę. Jeszcze kilka miesięcy temu polscy konsumenci nie wiedzieli, ze realme to producent smartfonów. Dziś wielu z nich świadomie rezygnuje z zakupu Xiaomi czy Samsunga właśnie na rzecz realme.

realme 7 Pro

Na rynku pojawiły się najnowsze średniaki od realme - modele realme 7 oraz realme 7 Pro. Te kosztujące od niespełna 1000 zł do 1300 zł smartfony to jedne z bardziej opłacalnych konstrukcji dostępnych na rynku.

Dziś przyglądamy się tym modelom i zestawiamy je z produktami konkurencji.

realme 7 - smartfon, który udowadnia, że nie musimy iść na kompromisy

Smartfon to obecnie najbardziej osobiste urządzenie mobilne jakie posiadamy. Wraz z rozwojem technologicznym, wzrostem wielkości oraz coraz wydajniejszymi podzespołami, smartfony zastapiły nam komputery przenośne i stały się naszą prawą ręką.

Niestety flagowe konstrukcje od lat stają się coraz droższe. Na szczęście w 2020 roku nie musimy inwestować kilku tysięcy złotych, aby stać się posiadaczem wydajnego, dopracowanego i ładnego urządzenia.

Wyświetlacz IPS LCD o przekątnej 6,5 cala, rozdzielczości Full HD, jasności maksymalnej 480 nitów oraz 90 Hz częstotliwości odświeżania, jeszcze kilka miesięcy temu był sztandarowym elementem specyfikacji technicznej smartfonów za conajmniej 1200-1300 zł. Dziś panel taki znajdziemy w wycenionym na 799 zł realme 7.

realme 7

Jakby tego było mało za niespełna 800 zł otrzymamy wydajny procesor MediaTek G95, 4 GB pamięci operacyjnej, 64 GB wbudowanej pamięci masowej oraz czytnik kart pamięci. Jeżeli lubisz grać pomyśl nad zakupem droższej o 100 zł wersji z 6 GB pamięci operacyjnej. Tak skonfigurowany realme 7 pozwoli nam zagrać w najnowsze gry, a na dodatek nie będziemy musieli martwić się o zbytnie obniżenie detali oraz ilość dostępnej pamięci.

Smartfon może pochwalić się także 48 Mp aparatem głównym, 8 Mp aparatem ultraszerokokątnym oraz dwoma 2 Mp matrycami pomocniczymi - do zdjęć makro oraz monochromatycznych.

W dzisiejszych czasach decydując się na zakup flagowca musimy pogodzić się z brakiem gniazda słuchawkowego Jack oraz przyzwyczaić się do zakupu akcesoriów takich jak pokrowiec z własnej kieszeni.

Wybierając kilkukrotnie tańszego realme 7 otrzymamy gniazdo słuchawkowe Jack, dedykowane etui oraz aż 36 miesięczną gwarancję producenta. W przypadku wystąpienia wady fabrycznej, producent obiecuje darmową wymianę na zupełnie nowy egzemplarz w ciągu 2 miesięcy od daty zakupu.

realme 7

realme to marka, która dedykuje swoje urządzenia młodszym odbiorcom. Jak doskonale wiemy nastolatki uwielbiają ładne rzeczy. realme 7 wpasowuje się w ten trend. Smartfon posiada pełnoekranowy front (stosunek ekranu do obudowy to spektakularne 90,5%) z kamerką umieszczoną w lewym górym rogu. Z tyłu znajdziemy prostokątną obudowę obiektywów oraz charakterystyczny, mieniący się wzór.

Nie musimy obawiać się także o zasilanie. Urządzenie posiada akumulator o pojemności 5000 mAh, a w pudełku znajdziemy szybką ładowarkę o mocy 30 W z przewodem USB Typu C.

realme 7 dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych - Mist White oraz Mist Blue. Bazową konfigurację możemy rozbudować o dodatkowe 2 GB pamięci operacyjnej za zaledwie 100 zł.

realme 7

Dlaczego realme 7 to dobry wybór? W cenie do około 1000 zł inni producenci proponują nam urządzenia wyposażone w 60 Hz wyświetlacze. Na rynku tańszym smartfonem z 90 Hz panelem może być poprzedni model - realme 6s. Podobnie do Realme 7 wyceniono również Oppo A53. Posiada on 90 Hz ekran IPS LCD, ale o niższej rozdzielczości 1600 x 720 pikseli.

realme 7

W podobnej cenie na rynku znajdziemy między innymi Redmi Note 9, Redmi Note 8 Pro, Samsunga Galaxy A20s, Huawei P40 Lite oraz Huawei P Smart 2021. Poniżej pokrótce porównamy sobie każde z tych urządzeń z realme 7.

realme 7 vs Redmi Note 9

Redmi Note 9 podobnie jak realme 7 posiada ekran IPS LCD o przekątnej 6,5 cala, ale jest to matryca o niższej jasności maksymalnej oraz z klasyczną, 60 Hz częstotliwością odświeżania.

Ekran Redmi Note 9 posiada również inne proporcje, które przekładają się na niższą rozdzielczości - 2340 x 1080 pikseli w Redmi Note 9 względem 2400 x 1080 pikseli w realme 7.

Oznacza to, że praca na zewnątrz będzie mniej komfortowa, płynność wyświetlanych treści zauważalnie niższa, a na ekranie pomimo takiej samej przekątnej zmieści się nieco mniej treści.

Redmi Note 9

Smartfon ten posiada również starszy i słabszy procesor MediaTek Helio G85 zamiast MediaTek Helio G95. Redmi Note 9 nie zaoferuje nam także 30 W systemu ładowania znanego z realme 7.

Redmi Note 9 broni się obecnością wytrzymalszego szkła Corning Gorlla Glass 5 zamiast Gorilla Glass 3 w realme 7. Nie posiada także wystającej wyspy z obiektywami, dzięki czemu nie ma problemu z chybotliwością na powierzchniach płaskich.

realme 7 vs Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8 Pro to konstrukcja z 2019 roku, która podczas kilkumiesięcznej obecności na rynku znacząco staniała. Smartfon ten podobnie, jak Redmi Note 9 posiada 6,5 calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli. Wyświetlacz ten charakteryzuje się obecnością większego, niż w realme 7 wycięcia w kształcie kropli wody. Redmi Note 8 Pro nie oferuje także 90 Hz częstotliwości odświeżania.

Redmi Note 8 Pro

Sporym minusem długiego stażu rynkowego Redmi Note 8 Pro jest stare oprogramowanie. Smartfon zadebiutował na rynku jeszcze z Androidem 9.0 Pie, a aktualizacja do Androida 11 stoi pod znakiem zapytania. realme 7 od razu po wyjęciu z pudełka działa pod kontrolą Androida 10, a aktualizacja do Androida 11 została już zapowiedziana.

Redmi Note 8 Pro wyposażono w słabszy procesor MediaTek Helio G90T oraz mniejszy akumulator o pojemności 4500 mAh. Podobnie, jak w Redmi Note 9 zabrakło szybkiego, 30 W systemu ładowania.

Przewagą Redmi Note 8 Pro nad realme 7 podobnie, jak w przypadku Redmi Note 9 jest zastosowanie wytrzymalszego szkła Corning Gorilla Glass 5. Smartfon od Xiaomi oferuje również nieco jaśniejszy ekran ze wsparciem dla HDR.

realme 7 vs Samsung Galaxy A20s

realme 7 konkuruje także z Samsungiem Galaxy A20s, ale patrząc na specyfikację techniczną obu smartfonów trudno odnieść wrażenie, że model ten kosztuje dokładnie tyle, co realme 7. Na pokładzie koreańskiego smartfona znajdziemy 6,5 calowy ekran o rozdzielczości HD z wycięciem w kształcie kropli wody.

Samsung Galaxy A20s

Galaxy A20s posiada również starszego Androida 9.0 Pie, który otrzymał aktualizację do Androida 10, ale aktualizacja do Androida 11 jest niepewna. Urządzenie oferuje mało wydajny procesor Snapdragon 450, który często znajdziemy w tańszych konstrukcjach.

Smartfon Samsunga wyposażono w zaledwie 3 GB pamięci operacyjnej oraz 32 GB wbudowanej pamięci masowej. Decydując się na Galaxy A20s otrzymamy również 13 Mp aparat, czytnik linii papilarnych na pleckach oraz mniejszą baterię o pojemności 4000 mAh z dwukrotnie wolniejszym ładowaniem.

realme 7 vs Huawei P40 Lite

Naturalnym konkurentem dla realme 7 wydaje się być również Huawei P40 Lite. Należy pamiętać, że decydując się na najnowsze smartfony Huawei'a nie otrzymamy dostępu do usług Google. Oznacza to, że możemy zapomnieć o instalacji ulubionych aplikacji i gier ze Sklepu Play. Nie skorzystamy także z Map Google oraz poczty elektronicznej Gmail.

Huawei P40 Lite

Huawei P40 Lite posiada nieco mniejszy ekran o przekątnej 6,4 cala, który podobnie, jak konkurencja nie umożliwia odświeżania treści z częstotliwością 90 Hz. Smartfon chińskiego producenta nie ma również klasycznego czytnika kart pamięci. Zamiast niego otrzymamy slot NM. Rozszerzenie pamięci z jego wykorzystaniem jest bardzo drogie. Sam smartfon również jest zauważalnie droższy - za P40 Lite zapłacimy co najmniej 899 zł.

Smartfon Huawei'a posiada sporą przewagę nad realme 7 w kwestii jakości wykonywanych fotografii. P40 Lite podobnie, jak inne smartfony tego producent oferuje rewelacyjne aparaty, które świetnie sprawdzają się w praktyce.

realme 7 vs Huawei P Smart 2021

Kolejnym konkurentem dla realme 7 ze stajni Huawei jest model P Smart 2021. Niestety smartfon ten podobnie, jak P40 Lite nie posiada preinstlaowanych usług Google.

Huawei P Smart 2021

P Smart 2021 oferuje nieco większy ekran o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD, ale panel charakteryzuje się niższą jasność maksymalną oraz 60 Hz częstotliwość odświeżania ekranu.

W środku Huawei P Smart 2021 znajdziemy słabszy układ Kirin 710A wyprodukowany w większym, 14 nm procesie technologicznym. Oznacza to, że smartfon Huawei będzie zużywał więcej energii oferując jednocześnie niższą wydajność.

Huawei P Smart 2021 nie posiada modułu NFC, przez co nie wykorzystamy go do płatności zbliżeniowych.

Powyższe porównania pokazują, że realme 7 to jeden z najciekawszych wyborów w cenie do 800 zł.

realme 7 Pro - Wyświetlacz AMOLED i 65 W ładowanie wkraczają do średniej półki cenowej

realme 7 to dla Ciebie za mało? Producent przewidział, że niektórzy użytkownicy oczekują od smartfonu nieco więcej, ale jednocześnie nadal nie mają zamiaru kupować flagowca. Dobrym pomostem pomiędzy średniakami, a flagowcami jest nowy realme 7 Pro.

realme 7 Pro

Różnica cenowa pomiędzy realme 7, a realme 7 Pro wynosi od 200 do 500 zł. Co otrzymujemy decydując się na dopłatę?

Realme 7 Pro posiada wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala, który wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD+ i obsługuje Always On Display. Dodatkowo z panelem zintegrowano czytnik linii papilarnych.

W środku obudowy znajdziemy wydajniejszy procesor Snapdragon 720G. Literka G na końcu wskazuje, że jest to układ zaprojektowany specjalnie z myślą o graczach. Do dyspozycji posiada on 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Droższy model Pro oferuje również nieco lepszy aparat. Główna matryca posiada nie 48 Mp, a 64 Mp rozdzielczości. Jest to sensor Sony IMX682. Znajduje on zastosowanie w wielu podobnie wycenionych smartfonach.

Realme 7 Pro posiada również 32 Mp aparat przedni z wbudowaną stabilizacją, który pozwoli wykonać przyzwoitej jakości selfie na Instagrama.

Zadowoleni będą także kinomaniacy i audiofile. Realme 7 Pro posiada głośniki stereo, a gniazdo jack obsługuje Hi-Res Audio.

Realme 7 Pro wyposażono w akumulator o pojemności 4500 mAh, który wspiera najszybsze na rynku ładowanie SuperDart o mocy 65 W.

realme 7 Pro

Oczywiście decydując się na Realme 7 Pro otrzymamy również wszystkie elementy obecnie w standardowym modelu. Mowa o niezwykle ciekawym designie, czytniku linii papilarnych oraz dobrym stosunku jakości do ceny.

realme 7 Pro dostępny jest w cenie 1299 zł. Za tą kwotę otrzymamy konfigurację z 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Smartfon dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych - Mirror Blue oraz Mirror Silver.

Co w podobnej cenie oferuje konkurencja? Przede wszystkim mniejszą ilość wbudowanej pamięci masowej oraz ekrany wykonane w technologii IPS LCD.

W podobnej cenie rynku znajdziemy między innymi POCO X3, Samsunga Galaxy M31s, HTC Desire 20 PRO oraz Huawei nova 5T. Podobnie, jak w przypadku realme 7, poniżej pokrótce porównamy sobie każde z tych urządzeń z realme 7 Pro.

realme 7 Pro vs POCO X3

Naturalny, konkurentem dla realme 7 Pro jest oczywiście Poco X3. Smartfon ten posiada nieco wydajniejszy procesor Qualcomm Snapdragon 732G zamiast Snapdragona 720G. Producent zdecydował się również na wyświetlacz IPS LCD HDR10 o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości Full HD+ oraz ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. Taki zestaw sprawdzi się podczas grania w gry. realme 7 Pro odnajdzie się lepiej podczas oglądania filmów. Smartfon ten zaoferuje również lepsze czasy pracy na baterii.

POCO X3

POCO X3 wyposażono w nieco większą baterię o pojemności 5160 mAh, ale szybkie ładowanie jest niemalże dwukrotnie wolniejsze, niż w realme 7 Pro. Na czasy pracy negatywnie wpływa także 120 Hz wyświetlacz IPS LCD. Decydując się na POCO X3 nie otrzymamy również optycznego czytnika linii papilarnych wbudowanego w ekran. Za realme 7 Pro przemawiają dodatkowo korzystniejsze warunki gwarancyjne oraz poręczniejsze gabaryty.

realme 7 Pro vs Samsung Galaxy M31s

Decydując się na Galaxy M31s otrzymamy słabszy procesor Exynos 9611 wykonany w 10 nm procesie technologicznym. Niestety nowe układy produkcji Samsunga cierpią na problemy z przegrzewaniem się, co dodatkowo obniża wydajność.

Samsung Galaxy M31s

Galaxy M31s posiada również mniejsza ilośc pamięci operacyjnej. Na pokładzie nie znajdziemy głośników stereo, a wbudowane gniazdo słuchawkowe Jack nie wspiera odtwarzania wysokiej jakości materiałów Hi-Res Audio. Smartfon Samsunga oferuje również wyższy współczynnik SAR - 1,38 W/kg względem 0,73 W/kg. Konkurent z Korei Południowej ładuje się zauważalnie wolniej, niż realme 7 Pro.

Z drugiej strony Samsung Galaxy M31s broni się akumulatorem o gigantycznej pojemności 6000 mAh, który zapewnia rewelacyjne czasy pracy z dala od gniazdka.

realme 7 Pro vs HTC Desire 20 PRO

HTC po kilku latach nieobecności ponownie pojawiło się na rynku smartfonów. Czy najnowszy średniak - Desire 20 PRO pokona realme 7 Pro?

HTC Desire 20 PRO

Konstrukcja z Tajwanu już na starcie odstaje specyfikacją techniczną od realme 7 Pro. Smartfon posiada słabszy procesor Snapdragon 665 wyprodukowany w 11 nm procesie technologicznym. Układ Snapdragon 720G wyprodukowany w 8 nm, który znajdziemy w realme 7 Pro jest o około 15% wydajniejszy. Różnicę w wydajności pogłębia także mniejsza, niż w realme 7 Pro ilość pamięci operacyjnej oraz wolniejsza pamięć masowa.

HTC Desire 20 Pro posiada także klasyczny ekran IPS LCD zamiast wysokiej klasy wyświetlacza AMOLED. Oznacza to, że odwzorowanie kolorów nie będzie tak dokładne, a tryb Always-On-Display znacząco wpłynie na czasy pracy na baterii.

Smartfon od HTC podobnie, jak realme 7 Pro pracuje pod kontrolą Androida 10, ale brakuje zapowiedzianej aktualizacji do Androida 11. Decydując się na Desire 20 Pro nie skorzystamy również z superszybkiego ładowania przewodowego. W pudełku znajdziemy klasyczny, 15 W zasilacz wspierający Quick Charge 3.0.

Przewagą HTC Desire 20 Pro może być niemalże niezmodyfikowany system operacyjny Android 10.

realme 7 Pro vs Huawei nova 5T

Huawei nova 5T to jeden z ostatnich modeli tego producenta z wbudowanymi usługami Google. Smartfon posiada nieco mniejszy ekran o przekątnej 6,26 cala i rozdzielczości Full HD. W przeciwieństwie do realme 7 Pro jest to klasyczny panel IPS LCD, który posiada gorsze parametry, niż wyświetlacz AMOLED.

Huawei nova 5T

Smartfon od Huawei'a zadebiutował w 2019 roku. Oznacza to, że wyposażono go w starsze oprogramowanie. nova 5T otrzymał co prawda aktualizację do Androida 10, ale urządzenie prawdopodobnie nie dostanie Androida 11 i najnowszej nakładki EMUI 11.

Huawei nova 5T posiada aparat główny o niższej rozdzielczości, która wynosi 48 Mp. Urządzenia nie wyposażono w głośniki stereo oraz złącze słuchawkowego Jack, co oznacza konieczność wykorzystywania specjalnych przejściówek.

Decydując się na jeden z ostatnich smartfonów Huawei z usługami Google należy zwrócić uwagę na mały akumulator o pojemności 3750 mAh. Jego ładowanie będzie trwało dłużej, niż w przypadku realme 7 Pro, a czasy pracy na baterii będą zauważalnie krótsze.

nova 5T podobnie, jak P40 Lite oferuje zauważalnie lepsze aparaty fotograficzne od realme 7 Pro. Dodatkowo pomimo braku złącza słuchawkowego Jack, Huawei nova 5T jest w stanie odtwarzać dzięki jeszcze wyższej jakości.

Powyższe porównania pokazują, że podobnie, jak realme 7, również realme 7 pro jest bardzo dobrym wyborem w swoim segmencie cenowym.

realme 7 i realme 7 Pro to rewelacyjne urządzenia, którym wróżymy świetlaną przyszłość

Najnowsze propozycje od realme stawiają konkurencję pod ścianą. Świetny debiut rynkowy realme spowodował, że pozycja Xiaomi mocno się zachwiała, a skorzystamy na tym My - konsumenci.

realme 7

realme 7 oraz realme 7 Pro to smartfony, które odpowiadają obecnym potrzebom rynkowym#. Patrząc na aktualne wyniki sprzedaży tego typu urządzeń szybko dojdziemy do wniosku, że to właśnie modele kosztujące mniej, niż 2000 zł są najpopularniejsze. Najnowsze smartfony od Realme są jednymi z najciekawszych konstrukcji, jakie pojawiły się na rynku w 2020 roku.