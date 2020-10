realme 7 Pro już w sprzedaży - średniak z superszybkim ładowaniem

Do sprzedaży w Polsce trafił właśnie smartfon realme 7 Pro. Jakie możliwości oferuje telefon ze średniej półki cenowej?

realme 7 Pro to smartfon ze średniej półki cenowej, który trafił właśnie do sprzedaży w Polsce. Nowy średniak od realme został wyposażony w wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 720G taktowany zegarem 2,3 GHz i wspomagany układem graficznym Adreno 618. Urządzenie posiada matrycę Super AMOLED (z czytnikiem linii papilarnych) o wielkości 6,4 cala oraz funkcję Always On Display, wyświetlającą powiadomienia przy zablokowanym urządzeniu. Nie zabrakło także 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej, którą dodatkowo można rozszerzyć kartą microSD bez utraty funkcjonalności Dual SIM.

Superszybkie ładowanie

Smartfon realme 7 Pro oferuje najszybsze w swojej półce cenowej ładowanie SuperDart 65 W, które umożliwia naładowanie telefonu w niecałe pół godziny. Urządzenie zostało wyposażone w baterię o pojemności 4500 mAh.

Fotograficzne możliwości

W obudowie smartfona realme 7 Pro znajdziemy cztery obiektywy - główny o rozdzielczości 64 Mpix oraz trzy dodatkowe 8 Mpix obiektyw ultraszerokokątny, 2 Mpix obiektyw makro oraz 2 Mpix obiektyw z możliwością robienia zdjęć czarno-białych. Do tego, nie zabrakło przedniego aparatu do selfie, o rozdzielczości 32 Mpix.

Cena, gwarancja i dostępność

realme 7 Pro trafił do sprzedaży w Polsce, w cenie 1299 zł. Smartfon objęty jest 3-letnią gwarancją. Zakupu możemy dokonać w sklepach z elektroniką: RTV EURO AGD, Media Expert, x-kom.pl, Neonet, Komputronik oraz w oficjalnym sklepie internetowym sklep-realme.pl

