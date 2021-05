realme 8 5G - ten tani smartfon z 5G to idealny wybór dla gracza

realme 8 5G to jeden z najtańszych smartfonów z 5G dostępnych w naszym kraju. Za niespełna 1000 zł otrzymujemy niezwykle wydajne urządzenie z dostępem do sieci 5G oraz 90 Hz ekranem. Tym samym realme 8 5G to rewelacyjny wybór dla graczy z ograniczonym budżetem.

realme nie zwalnia. Po zeszłomiesięcznej premierze nowych smartfonów z rodziny realme 8 - realme 8 oraz realme 8 Pro, nadszedł czas na kolejnego przedstawiciela tej serii. Na rynku pojawił się realme 8 5G. Jest to już trzeci sprzedawany w naszym kraju smartfon tego producenta z wbudowanym modemem sieci 5G.

realme 8 5G

Tym razem realme zdecydowało się na zaoferowanie modemu sieci 5G w niezwykle tanim smartfonie. Bazowa konfiguracja realme 8 5G z 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej sprzedana jest przez operatora Plus za zaledwie 999 zł. Dopłacając 100 zł możemy wybrać model z 6 GB RAM'u oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

realme 8 5G dzięki swojej specyfikacji technicznej i obecności modemu sieci 5G idealnie sprawdzi się jako przenośna konsola do gier. Sprawdź, dlaczego warto wybrać ten model.

Wydajny procesor w połączeniu z szybką pamięcią operacyjną i masową

realme 8 5G

realme 8 5G to pierwszy smartfon dostępny w naszym kraju z procesorem MediaTek Dimensity 700 5G. Jest to nowy układ zaprojektowany specjalnie dla tańszych urządzeń z modemem sieci 5G. Czip posiada dwa wydajne rdzenie Cortex-A76 oraz sześć energooszczędnych rdzeni pomocniczych. Całość wyprodukowano w 7 nm procesie technologicznym.

MediaTek Dimensity 700 oferuje również wydajny układ graficzny Mali-G57 MC2 o taktowaniu 950 Mhz, który świetnie radzi sobie z obsługą ekranu o podwyższonej częstotliwości odświeżania.

Mówiąc o ekranie warto wspomnieć, że jest to panel IPS LCD o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+. Co ważne wyświetlacz posiada 180 Hz próbkowanie dotyku oraz jasność szczytową na poziomie 600 nitów.

Całość uzupełnia szybka pamięć operacyjna LPDDR4x pracująca w trybie dual-channel oraz pamięć masowa w standardzie UFS 2.1.

Na pokładzie znajdziemy oczywiście modem sieci 5G z obsługą Dual SIM.

Smartfon zasilany jest akumulatorem o pojemności 5000 mAh, który w połączeniu z inteligentnym trybem oszczędzania energii, podczas korzystania z modemu sieci 5G zapewnia bardzo dobre czasy pracy.

Co potrafi tani smartfon z 5G? Zaskakująco dużo!

realme 8 5G to jeden z najtańszych smartfonów z 5G dostępnych w naszym kraju. Mimo implementacji modemu sieci 5G producent nie zapomniał o solidnej specyfikacji technicznej. Dzięki wydajnemu procesorowi, 90 Hz ekranowi, modemowi sieci 5G oraz szybkiej pamięci operacyjnej i masowej, realme 8 5G to idealna propozycja dla graczy z ograniczonym budżetem.

realme 8 5G

Smartfon realme 8 5G sprawdziłem w popularnych testach syntetycznych, które potwierdziły, że urządzenie to jest zaskakująco wydajne. Poniżej rezultaty z benchmarków:

3DMark Wild Life -1103

-1103 3DMark Sling Shot - 3327

- 3327 3DMark Sling Shot Extreme - 2357

- 2357 Geekbench 5 : Single - 572; Multi - 1772

: Single - 572; Multi - 1772 Androbench: Odczyt sekwencyjny - 967,62 MB; Zapis sekwencyjny - 202,21 MB/s

Wyniki testów syntetycznych

Na realme 8 5G uruchomiłem również kilka tytułów. Poza prostymi łamigłówkami logicznymi oraz starszymi grami 3D zainstalowałem również wymagające gry. Mowa między innymi o Asphalt 9 Legend, Real Racing 3, Call of Duty Mobile czy GTA 3/Vice City.

Asphalt 9 Legends

W każdym przypadku mogłem ustawić wysokie ustawienia graficzne i otrzymywałem płynną rozgrywkę bez najmniejszych zacięć i spowolnień. Smartfon nie nagrzewał się również zbytnio podczas długotrwałego obciążenia. To spora zaleta w przypadku konstrukcji dla graczy.

Real Racing 3

Procesor MediaTek Dimensity 700 spokojnie może konkurować z układami Snapdragon 720G, Snapdragon 730G oraz Snapdragon 732G. W testach syntetycznych realme 8 5G wypada identycznie, jak droższy o kilkaset złotych Redmi Note 10 Pro, który nie posiada na pokładzie modemu sieci 5G.

Porównanie to jasno pokazuje, że realme 8 5G oferuje świetny stosunek wydajności do ceny.

90 Hz wyświetlacz IPS LCD pozwoli dostrzec każdy szczegół

realme 8 5G oferuje ekran IPS LCD o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD. Gracze ucieszą się jednak z 90 Hz częstotliwości odświeżania oraz 180 Hz próbkowania panelu dotykowego. Parametry te minimalizują opóźnienia i zapewniają płynną rozgrywkę, dzięki której nie umknie nam żaden detal.

Call of Duty Mobile

Sieć 5G minimalizuje opóźnienia i czasy pobierania

Na pokładzie realme 8 5G znajdziemy modem sieci 5G, który przyda się podczas rozgrywek w trybie multiplayer. Podczas testów, które odbywały się na przedmieściach Warszawy udawało mi się osiągnąć prędkość pobierania na poziomie 270-300 Mbps, a prędkość wysyłania dochodziła do 50 Mbps. Wszystko przy zachowaniu pingów na poziomie kilku milisekund.

Tak szybkie połączenie z internetem sprawia, że wszystkie mapy pobierane są błyskawicznie, a podczas gry w shootery nie mamy najmniejszych problemów z opóźnieniami oraz przycięciami podczas rozgrywki.

Pobieranie plików do Call of Duty Mobile z wykorzystaniem 5G

Sieć 5G przyda się również w momencie, gdy chcemy pobrać zupełnie nowy tytuł. Ważące nieco ponad 1,3 GB GTA Vice City udało mi się pobrać w czasie niespełna półtorej minut. Od momentu pobrania do rozpoczęcia rozgrywki minęły niecałe trzy minuty.

GTA Vice City

Przestrzeń gier zablokuje powiadomienia i zwiększy wydajność telefonu

realme 8 5G dostarczany jest z preinstalowany Androidem 11 oraz nakładką realme UI 2.0. Najnowsza wersja Androida zapewnia kompatybilność z wszystkimi tytułami AAA, a nakładka realme UI 2.0 dodaje aplikację Przestrzeń gier. To niezwykle przydatny program, który zintegrowano z najpopularniejszymi grami. Podczas testów korzystałem z niego grając w Real Racing 3 oraz Call of Duty Mobile.

Przestrzeń gier

Przestrzeń gier to widget, który możemy szybko wysunąć podczas rozgrywki. Domyślnie Przestrzeń gier aktywuje się podczas uruchomienia gry. Oprogramowanie nadaje najwyższy priorytet aktualnie działającej grze i ogranicza wykorzystanie urządzenia w tle. Dodatkowo automatycznie wyciszane są powiadomienia systemowe oraz z komunikatora Messenger. Dodatkowo możemy wyłączyć WhatsAppa i automatycznie odrzucać połączenia.

Widget aplikacji Przestrzeń gier Widget aplikacji Przestrzeń gier

Program pozwala również zmienić jasność ekranu oraz podejrzeć aktualne wykorzystanie procesora i układu graficznego. Nie zabrakło również wbudowanego wskaźnika liczby klatek na sekundę.

Do Przestrzeni gier dostaniemy się również z menu z aplikacjami. Program umożliwia uruchomienie zainstalowanych gier oraz modyfikację trybów. Do wyboru mamy tryb niskiego zużycia energii, optymalny oraz Pro Gamer.

Dzięki pojemnej baterii powerbank staje się zbędny

Granie w gry na smartfonie bardzo często kończy się szybkim rozładowaniem baterii. Maksymalne obciążenie podzespołów powoduje zwiększenie zużycia energii. Nie inaczej jest w przypadku realme 8 5G, ale smartfon ten ma spory akumulator o pojemności 5000 mAh.

realme 8 5G

Podczas grania w Real Racing 3, Call of Duty Mobile czy inną wymagającą grę korzystając z modemu sieci 5G możemy liczyć na co najmniej 4 godziny gry. To świetny rezultat, który powinien zadowolić większość użytkowników. Niedobór energii szybko uzupełnimy z wykorzystaniem 18 W zasilacza dołączonego do zestawu.

realme 8 5G to świetny smartfon dla graczy

Mój eksperyment pokazał, że realme 8 5G to nie tylko tani smartfon z 5G. To również świetne urządzenie dla graczy z ograniczonym budżetem. MediaTek Dimensity 700 to niezwykle wydajny układ, który spokojnie pokonuje większość Snapdragonów z serii 700. Zadanie to ułatwia mu obecność pamięci operacyjnej pracującej w trybie dual-channel oraz super szybka pamięć masowa UFS 2.1.

realme 8 5G

Okazuje się, że za niespełna 1000 zł da się kupić smartfona, który zapewni odpowiednio wysoką wydajność, aby zagrać w najnowsze tytuły. Całość uzupełnia modem sieci 5G, który znacząco przyśpiesza pobieranie gier i plików, a także ułatwia rozgrywkę w trybie multiplayer.

Jeżeli szukasz taniego smartfona z myślą o mobilnym graniu to zdecydowanie warto rozważyć realme 8 5G z najnowszym procesorem MediaTek Dimensity 700 5G. Osobiście skłaniałbym się ku wersji z 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Tak skonfigurowane urządzenie spokojnie radzi sobie z droższymi konkurentami, którzy oferują modem sieci 4G LTE.