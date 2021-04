realme 8 Pro vs Redmi Note 10 Pro - którego średniaka wybrać? [PORÓWNANIE]

Średniaki rosną w siłę. W tym roku odziedziczyły po droższych modelach wyświetlacze AMOLED oraz 108 MP aparat. Jak wypadają najnowsze smartfony od realme i Redmi w praktyce? Porównujemy realme 8 Pro z Redmi Note 10 Pro. Sprawdź, który model jest odpowiedni dla Ciebie.

Spis treści

W 2021 roku smartfony ze średniej półki cenowej otrzymały sporo ulepszeń. Najnowsze propozycje oferują wyświetlacze AMOLED, 108 MP aparaty oraz wydajne podzespoły. Na pokładzie znajdziemy co najmniej 6 GB pamięci operacyjnej, sporo wbudowanej pamięci masowej oraz dodatkowe elementy takie, jak głośniki stereo czy rozbudowane nakładki graficzne.

realme 8 Pro i Redmi Note 10 Pro

Na przestrzeni najbliższych miesięcy o tytuł najlepszego średniaka walczyć będzie realme 8 Pro (zapoznaj się z naszą recenzją) oraz Redmi Note 10 Pro. Korzystając z okazji posiadania obydwu smartfonach w testach postanowiłem je porównać. Sprawdź, jak wypada realme 8 Pro w porównaniu z Redmi Note 10 Pro.

realme 8 Pro vs Redmi Note 10 Pro - Specyfikacja techniczna

Zaczniemy od największych różnic w specyfikacji technicznej.

realme 8 Pro wyposażono w mniejszy ekran o przekątnej 6,4 cala (6,67 cala w Redmi Note 10 Pro). Zabrakło także 120 Hz częstotliwości odświeżania, ale w zamian otrzymujemy wbudowany w wyświetlacz czytnik linii papilarnych.

Zastosowanie mniejszego panelu pozytywnie przekłada się na wagę. realme 8 Pro jest o 17 g lżejszy od konkurenta.

Redmi Note 10 Pro pozytywnie wyróżnia się mocniejszym procesorem Qualcomm Snapdragon 732G (Snapdragon 720G w realme 8 Pro), ale jego wydajność w praktyce jest podobna. Wszystko ze względu na obecność 120 Hz wyświetlacza.

Smartfon od Redmi posiada nieco szybszą pamięć masową (UFS 2.2 vs UFS 2.1), ale w standardzie oferuje zaledwie 64 GB przestrzeni dyskowej (realme 8 Pro dostępny jest tylko w konfiguracji 128 GB).

Redmi posiada również głośniki stereo oraz port podczerwieni. Elementów tych brakuje w realme 8 Pro, ale w zamian otrzymujemy znacznie szybsze, 50 W ładowanie przewodowe.

Zwycięzca: Remis

realme 8 Pro vs Redmi Note 10 Pro - Cena

Patrząc na cennik obu urządzeń szybko okaże się, że realme 8 Pro jest znacznie lepiej wyceniony.

Oba smartfony wyglądają na znacznie droższe

Redmi Note 10 w bazowej wersji z 6 GB RAMu i 64 GB wbudowanej pamięci masowej kosztuje 1299 zł. Wariant 6 GB/128 GB wyceniono na 1399 zł, a topowa konfiguracja 8 GB/128 GB to wydatek 1499 zł.

Cennik realme 8 Pro otwiera wersja z 6 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Tak skonfigurowany smartfon kosztuje 1199 zł. Za dodatkowe 100 zł otrzymujemy model 8 GB/128 GB.

Szybka kalkulacja pokazuje, że w identycznych konfiguracjach (8 GB/128 GB) realme 8 Pro jest o 200 zł tańszy od swojego rywala. W smartfonach ze średniej półki cenowej to spora różnica, która wpływa na ocenę końcową.

Zwycięzca: realme 8 Pro

realme 8 Pro vs Redmi Note 10 Pro - Wygląd i jakość wykonania

Obaj producenci wykazali się zupełnie odmiennym podejście w temacie wyglądu swoich średniaków na 2021 rok. realme postawiło na matowe plecki z ciekawym wzorem i kontrowersyjnym sloganem Dare to Leap. Redmi zastosowało błyszczące plecki, które uwielbiają gromadzić wszelkiego rodzaju zabrudzenia.

realme 8 Pro ma matowe plecki, a Redmi Note 10 Pro błyszczące

Zarówno realme 8 Pro, jak i Redmi Note 10 Pro posiadają spore wyspy z aparatami. Warto zauważyć, że w Redmi Note 10 Pro aparat znacząco wystaje poza obrys obudowy.

Redmi ma bardziej wystający aparat

Z przodu smartfony wyglądają bardzo podobnie. Największa różnica to umiejscowienie kamerki. W realme znajdziemy ją w lewym rogu ekranu. Redmi ma aparat do selfie centralnie pod głośnikiem do rozmów.

Producenci zdecydowali się na umieszczenie przedniej kamerki w różnych miejscach

Warto podkreślić, że Redmi Note 10 Pro ma klasyczny czynnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania. Podczas testów sprawował się on nieco lepiej od sensora umieszczonego w ekranie realme 8 Pro.

Redmi posiada czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania

W sieci znajdziemy doniesienia sugerując, że Redmi Note 10 Pro to delikatny smartfon. Faktycznie obudowa potrafi się mocno wygiąć. Należy zwrócić na to uwagę przy zakupie.

Matowe plecki realme 8 Pro są znacznie praktyczniejsze

Zwycięzca: realme 8 Pro. Przede wszystkim ze względu na matowe plecki i solidniejszy korpus.

realme 8 Pro vs Redmi Note 10 Pro - Wyświetlacz

Smartfony posiadają ekrany AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i jasności maksymalnej powyżej 400 nitów, która chwilowo może wzrosnąć do ponad 1000 nitów.

Wyświetlacze AMOLED są rewelacyjnej jakości

realme 8 Pro ma mniejszy ekran z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych.

Redmi Note 10 Pro oferuje większy ekran ze 120 Hz częstotliwością odświeżania, minimalnie wyższą jasnością oraz certyfikatem HDR10.

Oba ekrany charakteryzują się świetną jakością, ale Redmi Note 10 Pro w tej kategorii wysuwa się na prowadzenie.

Zwycięzca: Redmi Note 10 Pro

realme 8 Pro vs Redmi Note 10 Pro - Aparat

Tegoroczne średniaki otrzymały 108 MP aparaty. W obu modelach znajdziemy 108 MP matrycę Samsung HM2. Dotychczas sensor ten spotkać można było jedynie w drogich flagowcach.

108 MP aparaty to nowość w średniakach

Nie zabrakło również 8 MP aparatów ultra szerokokątnych oraz dodatkowych matryc makro/czarno-białych.

Oba urządzenia zabrałem na kilka spacerów i wykonałem nimi po kilkadziesiąt ujęć.

Poniżej zdjęcia z realme 8 Pro:

realme 8 Pro - Zdjęcie w dzień realme 8 Pro - Zdjęcie w dzień (ultra szerokokątne) realme 8 Pro - Zdjęcie w dzień (3x zoom) realme 8 Pro - Zdjęcie w dzień (5x zoom)

realme 8 Pro - Zdjęcie w nocy realme 8 Pro - Zdjęcie w nocy (ultra szerokokątne) realme 8 Pro - Zdjęcie w nocy (3x zoom) realme 8 Pro - Zdjęcie w nocy (5x zoom)

oraz identyczne ujęcia z Redmi Note 10 Pro:

Redmi Note 10 Pro - Zdjęcie w dzień Redmi Note 10 Pro - Zdjęcie w dzień (ultra szerokokątne) Redmi Note 10 Pro - Zdjęcie w dzień (2x zoom) Redmi Note 10 Pro - Zdjęcie w dzień (5x zoom)

Redmi Note 10 Pro - Zdjęcie w nocy Redmi Note 10 Pro - Zdjęcie w nocy (2x zoom)

Aparat główny oferuje podobną jakość, ale realme 8 Pro posiada znacznie bardziej rozbudowane i dopracowane oprogramowanie. Lepiej działa również tryb nocny, który współpracuje także z obiektywem ultra szerokokątnym. W Redmi Note 10 Pro w przypadku trybu nocnego skorzystamy jedynie z dwukrotnego przybliżenia z wykorzystaniem 108 MP aparatu.

Zwycięzca: realme 8 Pro

Jeżeli interesują Cię możliwości fotograficzne realme 8 Pro zapoznaj się z naszym testem aparatu w tym smartfonie.

realme 8 Pro vs Redmi Note 10 Pro - Wydajność

Telefony pracują pod kontrolą Androida 11 z autorskimi nakładkami graficznymi.

W codziennym użytkowaniu nowe średniaki są niesamowicie szybkie. Obecność procesorów Qualcomm Snapdragon 720G/732G wraz z co najmniej 6 GB pamięci operacyjnej gwarantuje płynną pracę przez wiele miesięcy. Nie będziemy mieli również problemów z odpaleniem nowszych gier. W tym miejscu należy dodać, że na Redmi Note 10 Pro będziemy musieli zrezygnować ze 120 Hz częstotliwości odświeżania, która znacznie obciąża układ graficzny (taki sam jak w realme 8 Pro).

Telefony przetestowałem w popularnych testach syntetycznych.

Poniżej wyniki dla realme 8 Pro

Geekbench 5 : Single - 570; Multi - 1694

: Single - 570; Multi - 1694 Androbench : Odczyt sekwencyjny - 515,42 MB/s; Zapis sekwencyjny - 199,12 MB/s

: Odczyt sekwencyjny - 515,42 MB/s; Zapis sekwencyjny - 199,12 MB/s 3DMark Wild Life - 1049

oraz Redmi Note 10 Pro

Geekbench 5 : Single - 565; Multi - 1778

: Single - 565; Multi - 1778 Androbench : Odczyt sekwencyjny - 490,04 MB/s; Zapis sekwencyjny - 270,51 MB/s

: Odczyt sekwencyjny - 490,04 MB/s; Zapis sekwencyjny - 270,51 MB/s 3DMark Wild Life - 1114

Jak widać powyżej rezultaty są bardzo zbliżone. Redmi Note 10 Pro ma nieco szybszą pamięć masową (odczyt) i minimalnie wydajniejszy procesor. W praktyce nadmiar mocy wykorzystywany jest przez 120 Hz ekran.

Zwycięzca: Redmi Note 10 Pro

realme 8 Pro vs Redmi Note 10 Pro - Bateria

Na sam koniec czas zając się bateriami. realme 8 Pro posiada akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla 50 W ładowania przewodowego Super Dart. W Redmi Note 10 Pro znajdziemy ogniowo o pojemności 5020 mAh ze wsparciem dla 33 W ładowania przewodowego.

Producenci deklarują, że realme 8 Pro naładujemy do 50% w 17 minut, a Redmi Note 10 Pro w około 25 minut.

W praktyce urządzenia pozwalają na jeden intensywny dzień pracy z dala od ładowania. Mowa o korzystaniu z nawigacji, przeglądaniu internetu, mediów społecznościowych oraz oglądaniu filmów na YouTube/Netflix. Podczas normalnego użytkowania smartfony poproszą o podłączenie ładowarki po dwóch dniach.

Czasy pracy na ekranie wynoszą od 5 (Redmi Note 10 Pro ze 120 Hz częstotliwością odświeżania) do 8 godzin (realme 8 Pro).

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) realme 8 Pro rozładował się po 14 godzinach i 53 minutach. Redmi Note 10 Pro wyłączył się po 14 godzinach i 55 minutach.

Zwycięzca: Remis

realme 8 Pro vs Redmi Note 10 Pro - Podsumowanie

realme 8 Pro i Redmi Note 10 Pro to porównywalne urządzenia, które w testach wypadają bardzo podobnie.

realme 8 Pro jest tańszy, mniejszy, ma ciekawszą obudowę oraz lepszy aparat. Redmi Note 10 Pro nadrabia straty lepszy ekranem ze 120 Hz częstotliwością odświeżania, głośnikami stereo, szybszym czytnikiem linii papilarnych oraz portem podczerwieni.

realme 8 Pro i Redmi Note 10 Pro pozytywnie zaskakują

Podczas testów obu urządzeń w realme 8 Pro denerwował mnie spory napis na pleckach oraz brak głośników stereo. Korzystając z Redmi Note 10 Pro narzekałem na obudowę, której nie da się utrzymać w czystości oraz wystający ponad obrys urządzenia aparat.

W naszym porównaniu na minimalne prowadzenie wysuwa się realme 8 Pro. Wszystko ze względu na znacznie niższą cenę startową. Pieniądze, które zostaną nam w kieszeni możemy przeznaczyć na ciekawą opaskę fitness lub słuchawki True Wireless.

Z drugiej strony jeżeli jesteś przyzwyczajony do MIUI oraz posiadasz urządzenia z ekosystemu Xiaomi, to Redmi Note 10 Pro również jest rewelacyjnym smartfonem, z którego z pewnością będziesz zadowolony.