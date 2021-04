realme 8 czy realme 8 Pro. Sprawdź, który model jest dla Ciebie lepszy [PORÓWNANIE]

realme 8 i realme 8 Pro to niezwykle podobne smartfony. Identyczny jest ekran i wymiary zewnętrzne, ale nie zabrakło kilku istotnych różnic. Oba urządzenia dedykowane są innemu gronu odbiorców. Sprawdź, który model jest odpowiedni dla Ciebie.

realme zaprezentowało swoje średniaki na 2021 rok. Rodzina realme 8 składa się aktualnie z dwóch modeli - realme 8 oraz realme 8 Pro. Smartfony na pierwszy rzut oka wglądają niezwykle podobnie. Producent postawił na kwadratową obudowę obiektywów oraz kontrowersyjny slogan Dare to Leap zajmujący sporą część tylnego panelu. W urządzeniach znajdziemy ekran Super AMOLED oraz system operacyjny Android 11 z nakładką realme UI 2.0.

Smartfony mogą się podobać pomimo sloganu Dare to Leap

Zastanawiasz się już dlaczego realme zdecydowało się na prezentacje dwóch smartfonów? Po szybkim rzucie oka na specyfikację techniczną urządzeń widać mnóstwo różnić, które z pewnością przeoczymy przy pierwszym kontakcie z oboma telefonami.

Przez ponad dwa tygodnie miałem okazje korzystać jednocześnie z realme 8 oraz droższego modelu realme 8 Pro. Przez ten czas dosyć dobrze poznałem te urządzenia i wiem już jakie są najważniejsze różnice.

realme 8 i realme 8 Pro

realme 8/8 Pro - Specyfikacja techniczna

Na początku zaczniemy od specyfikacji technicznej.

Poniżej znajdziesz specyfikację techniczną realme 8:

Procesor: MediaTek Helio G95, 8 rdzeniowy, 12 nm, 2,05 GHz Układ graficzny: Mali-G76 MC4 Pamięć operacyjna: 4/6 GB LPDDR4x Pamięć masowa: 64/128 GB, UFS 2.1 Wyświetlacz: Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala, Rozdzielczość Full HD+ 2400 x 1080 pikseli, Jasność maksymalna 1000 nitów, 180 Hz próbkowanie dotyku Bateria: 5000 mAh Ładowanie: 30 W ładowanie Dart Aparat: 64 MP, 8 MP aparat ultraszerokokątny, 2 MP aparat makro, 2 MP aparat monochromatyczny Aparat przedni: 16 MP Sony IMX471 Nagrywanie wideo: 4K w 30 klatkach na sekundę Dual SIM: Tak Czytnik kart pamięci: Tak Czytnik linii papilarnych: Tak, w ekranie Nawigacja: GPS, AGPS, GLONASS, BEIDOU Łączność: 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC Dźwięk: Hi-Res Audio, dwa mikrofony, głośnik mono System operacyjny: Android 11 z nakładką Realme UI 2.0 Złącza: USB Typu-C - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt Długość: 160,6 mm Szerokość: 73,9 mm Grubość: 7,99 mm Waga: 177 g

oraz realme 8 Pro:

Procesor: Qualcomm Snapdragon 720G, 8-rdzeniowy, 8 nm, 2,3 GHz Układ graficzny: Adreno 618 Pamięć operacyjna: 6/8 GB LPDDR4x Pamięć masowa: 128 GB, UFS 2.1 Wyświetlacz: Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala, Rozdzielczość Full HD+ 2400 x 1080 pikseli, Jasność maksymalna 1000 nitów, 180 Hz próbkowanie dotyku Bateria: 4500 mAh Ładowanie: 50 W ładowanie Super Dart (w zestawie 65 W zasilacz) Aparat: 108 MP, 8 MP aparat ultraszerokokątny, 2 MP aparat makro, 2 MP aparat monochromatyczny Aparat przedni: 16 MP Sony IMX471 Nagrywanie wideo: 4K w 30 klatkach na sekundę Dual SIM: Tak Czytnik kart pamięci: Tak Czytnik linii papilarnych: Tak, w ekranie Nawigacja: GPS, AGPS, GLONASS, BEIDOU Łączność: 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC Dźwięk: Hi-Res Audio, dwa mikrofony, głośnik mono System operacyjny: Android 11 z nakładką Realme UI 2.0 Złącza: USB Typu-C - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt Długość: 160,6 mm Szerokość: 73,9 mm Grubość: 8,1 mm Waga: 176 g

Jak widać smartfony różnią się głównie rodzajem zastosowanego procesora, ilością pamięci operacyjnej oraz masowej, a także aparatem wiodącym.

realme 8 i realme 8 Pro

Tańszy realme 8 nieco pojemniejszy akumulator oraz starszy procesor wykonany w 12 nm procesie technologicznym.

Droższy model realme 8 Pro wyróżnia się oczywiście obecnością 108 MP aparatu Samsung HM2. Dopłacając do modelu Pro otrzymamy również 8 nm procesor Qualcomm Snapdragon 720G, więcej RAMu oraz prawie dwukrotnie szybszy system ładowania.

Czy różnice pomiędzy oboma modelami są widoczne w codziennym użytkowaniu? Tego dowiesz się już za chwilę.

realme 8/8 Pro - Cena

Bazowy realme 8 oferuje 4 GB pamięci operacyjnej i 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Tak skonfigurowany smartfon kosztuje 899 zł. Dopłacając 100 zł otrzymamy 6 GB RAMu oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Do porównania otrzymaliśmy droższą konfiguracje, która jest bardziej opłacanym wyborem.

Droższy model również sprzedawany jest w dwóch konfiguracjach. Bazowy realme 8 Pro oferuje 6 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Tak skonfigurowany smartfon kosztuje 1199 zł. Za 100 zł więcej otrzymamy realme 8 Pro wyposażone w 8 GB pamięci operacyjnej (taka konfiguracja brała udział w naszym porównaniu).

realme 8/8 Pro - identyczne wykonanie, inne materiały

realme 8 oraz realme 8 Pro wyglądają bardzo podobnie, ale diabeł tkwi w szczegółach.

Do budowy wykorzystano różne materiały

Na początek zacznę od podobieństw. Urządzenia mają identyczny front oraz niemalże takie same wymiary. realme 8 Pro jest o kilka minimetrów grubszy od bazowego modelu.

Różnice widoczne są na pierwszy rzut oka, gdy zerkniemy na plecki obu smartfonów. Bazowy realme 8 ma błyszczące plecki, które przyciągają wszelkiego rodzaju odciski palców oraz zabrudzenia. Droższy model Pro oferuje matowe plecki z ciekawym, chropowatym wzorem, który poprawia chwyt. Dodatkowo zarówno panel tylny jak i ramka w realme 8 Pro zmienia kolor. Dolna część jest wyraźnie ciemniejsza od górnej.

Bazowy model ma błyszczące plecki. W droższym realme 8 Pro otrzymujemy matowe wykończenie

Oba urządzenia posiadają slogan Dare to Leap na pleckach. Osobiście ten akcent stylistyczny nie przypadł mi do gustu.

Wyspa z aparatami jest niemalże taka sama, ale w modelu Pro obiektywy są wyższe

Rozłożenie portów jest identyczne. Tak samo wygląda również wyspa z aparatami. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej recenzji realme 8 Pro.

Smartfony oferują USB Typu C i złącze słuchawkowe Jack

Co ważne ze względu na zbliżone wymiary zewnętrze oraz identyczny panel przedni akcesoria dedykowane realme 8 pasują do modelu realme 8 Pro oraz na odwrót.

realme 8/8 Pro - świetny wyświetlacz Super AMOLED

Wyświetlacze zastosowane w smartfonach z rodziny realme 8 pozytywnie zaskakują. W obu przypadkach otrzymujemy panel Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400 x 1080 pikseli.

Z przodu smartfony są nie do rozróżnienia

Ekran zastosowany w obu modelach wyróżnia się jasnością maksymalną, która chwilowo sięga 1000 nitów. Wartość ta w zupełności wystarcza do pracy w bezpośrednio padającym świetle słonecznym.

Niewielki głośnik do rozmów

Panel Super AMOLED idealnie sprawdza się podczas oglądania filmów na Netflixie oraz YouTube. Producent nie zapomniał również o trybie Always-on-Display oraz czytniku linii papilarnych zintegrowanym z matrycą.

Czytnik linii papilarnych zintegrowano z ekranem

Więcej informacji na temat wyświetlacza w smartfonach z rodziny realme 8 znajdziesz w naszej recenzji realme 8 Pro.

Ekran Always-on-Display jest czytelny nawet na zewnątrz

realme 8/8 Pro - Rewelacyjna wydajność niezależnie od wybranej wersji

Smartfony z rodziny realme 8 posiadają różne podzespoły.

Bazowy model otrzymał procesor MediaTek Helio G95. To 12 nm układ z ośmioma rdzeniami o maksymalnej częstotliwości taktowania na poziomie 2,05 GHz. Za wydajność graficzną odpowiada Mali-G76 MC4, a całość chłodzona jest z wykorzystaniem systemu Cooper Liquid Cooling. Na rynku znajdziemy wersje z 4 lub 6 GB pamięci operacyjnej LPDDR4x oraz 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci masowej w standardzie UFS 2.1.

Droższy model otrzymał procesor Qualcomm Snapdragon 720G. To ośmiordzeniowy układ o maksymalnym taktowaniu 2,3 GHz wyprodukowany w 8 nm procesie technologicznym. Za wydajność graficzną odpowiada chip graficzny Adreno 618, a z procesorem zintegrowano układ AI wspierający obliczenia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Model Pro dostępny jest w sprzedaży w wersjach z 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej w standardzie UFS 2.1.

Jak oba smartfony sprawdzają się w praktyce? Przetestowałem je w popularnych testach syntetycznych i znam już odpowiedź.

Poniżej znajdziesz rezultaty zarejestrowane przez realme 8

Geekbench 5 : Single - 533; Multi - 1697

: Single - 533; Multi - 1697 Androbench : Odczyt sekwencyjny - 524,07 MB/s; Zapis sekwencyjny - 182,42 MB/s

: Odczyt sekwencyjny - 524,07 MB/s; Zapis sekwencyjny - 182,42 MB/s 3DMark Wild Life - 1484

- 1484 3DMark Sling Shot Extreme OpenGL ES 3.1 - 2747

oraz realme 8 Pro

Geekbench 5 : Single - 570; Multi - 1694

: Single - 570; Multi - 1694 Androbench : Odczyt sekwencyjny - 515,42 MB/s; Zapis sekwencyjny - 199,12 MB/s

: Odczyt sekwencyjny - 515,42 MB/s; Zapis sekwencyjny - 199,12 MB/s 3DMark Wild Life - 1049

W tym miejscu należy zaznaczyć, że oba smartfony to próbki przedprodukcyjnie z oprogramowaniem w fazie rozwoju. Rezultaty w smartfonach, które pojawiły się w sklepach powinny być lepsze o kilka procent. Jak widać na wykresach powyżej realme 8 nie odbiega wydajnością od swojego droższego brata z dopiskiem Pro.

Urządzenia osiągają podobne wyniki w testach syntetycznych, ale trzeba zaznaczyć, że realme 8 nagrzewa się zauważalnie bardziej. Wszystko w związku z obecnością 12 nm procesora MediaTek.

Podczas codziennej pracy oba smartfony działają bardzo dobrze. Realme 8 ze względu na mniejszą ilość pamięci operacyjnej nieco gorzej radzi sobie z pracą wielozadaniową.

realme 8/8 Pro - Aparat to największa różnica

Aparat to główny element, który odróżnia realme 8 od realme 8 Pro.

Tańszy model wyposażono w 64 MP aparat OmniVision OV64B. To 6 częściowa matryca z przysłona f/1,79 oraz PDAF.

Droższy model realme 8 Pro posiada 108 MP aparat Samsung HM2. To również 6 częściowa matryca. Przysłona w tym wypadku wynosi f/1,88, a wielkość sensora to 1/1,52".

Aparaty pomocnicze są identyczne. Mówimy o 8 MP aparacie ultraszerokokątnym z przysłona f/2,25, i 119 stopniowym katem widzenia, 2 MP aparacie makro oraz 2 MP matrycy czarno-białej.

Z przodu znajdziemy tą samą kamerkę selfie o rozdzielczości 16 MP. Jest to matryca Sony IMX417 z przysłona f/2,45.

Jak w praktyce wypadają aparaty w realme 8 i realme 8 Pro? Wykonałem sporo identycznych zdjęć oboma telefonami. Poniżej bezpośrednie porównanie.

Zdjęcie w dzień

realme 8 - zdjęcie w dzień realme 8 - zdjęcie w dzień, aparat ultraszerokokątny realme 8 - zdjęcie w dzień, zoom 2x realme 8 - zdjęcie w dzień realme 8 - zdjęcie w dzień, aparat makro realme 8 Pro - zdjęcie w dzień realme 8 Pro - zdjęcie w dzień aparat ultraszerokokątny realme 8 Pro - zdjęcie w dzień zoom 3x realme 8 Pro - zdjęcie w dzień zoom 5x realme 8 Pro - zdjęcie w dzień

Zdjęcie w nocy

realme 8 - zdjęcie w nocy realme 8 - zdjęcie w nocy, aparat ultraszerokokątny realme 8 - zdjęcie w nocy, zoom 2x realme 8 - zdjęcie w nocy, tryb nocny realme 8 - zdjęcie w nocy realme 8 Pro - zdjęcie w nocy realme 8 Pro - zdjęcie w nocy, aparat ultraszerokokątny realme 8 Pro - zdjęcie w nocy, tryb nocny realme 8 Pro - zdjęcie w nocy

Zdjęcie z aparatu przedniego w dzień

realme 8 - zdjęcie w dzień, aparat przedni realme 8 Pro - zdjęcie w dzień, aparat przedni

Zdjęcie z aparatu przedniego w nocy

realme 8 - zdjęcie w nocy, aparat przedni realme 8 Pro - zdjęcie w nocy, aparat przedni

Różnica jest widoczna w przypadku aparatu głównego. realme 8 Pro radzi sobie znacznie lepiej i pozytywnie zaskakuje jakością wykonywanych fotografii. Szczególnie w dzień zdjęcia wyglądają, jakby zostały wykonane flagowcem.

Warto zauważyć, że w obu smartfonach brakuje teleobiektywu. Jego funkcje przejęły aparaty główne o sporej rozdzielczości. Jakość zdjęć z zoomem jest zadowalająca.

W kwestii wideo zdecydowanie lepiej radzi sobie model Pro. Oferuje on znacznie lepszą stabilizację obrazu i szybciej dostosowuje ostrość i jasność do aktualnie panujących warunków.

realme 8/8 Pro - Czas pracy na baterii zaskakuje

Smartfony z rodziny realme 8 pozytywnie zaskakują czasem pracy na baterii. Minimalnie lepiej wypada w tym aspekcie tańszy model realme 8, który posiada większy akumulator o pojemności 5000 mAh.

Realny czas pracy z włączonym ekranem w naszych testach wynosił od 7 do nawet 9 godzin. W przypadku modelu Pro czas ten wahał się od 7 do 8 godzin.

Decydując się na smartfon z rodziny realme 8 możemy liczyć na dwa intensywne dni z dala od ładowarki.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) realme 8 rozładował się po 17 godzinach i 13 minutach. realme 8 Pro w identycznym teście wytrzymał 14 godzin i 53 minuty.

realme 8 naładujemy z wykorzystaniem 30 W zasilacza Dart. Czas ładowania od 0 do 100% wynosi 65 minut, a od 0 do 50% około 26 minut.

30 W zasilacz Dart

Droższy model realme 8 Pro posiada 50 W ładowanie w technologii SuperDart. Czas ładowania od 0 do 100% to zaledwie 47 minut. Ładowanie od 0 do 50% zajmuje niecałe 20 minut.

65 W zasilacz SuperDart

realme 8/8 Pro - Oba są dobre, ale którego wybrać?

Który model jest lepszy? Niestety nie mam tutaj uniwersalnej odpowiedzi. realme 8 i realme 8 Pro wyglądają bardzo podobnie i mają ze sobą wiele wspólnego, ale w moim odczuciu to smartfony stworzone dla zupełnie innych konsumentów, którzy mają swoje oczekiwania w stosunku do smartfona ze średniej półki cenowej.

Tańszy model realme 8 to świetny wybór dla graczy i fanów oglądania filmów na smartfonie. Model ten oferuje wysoką wydajność i rewelacyjny ekran, który spokojnie bije konkurencyjne urządzenia w podobnej cenie.

realme 8

Droższy realme 8 Pro to rewelacyjne urządzenie dla fanów mobilnej fotografii. Aparat główny o rozdzielczości 108 MP nie rozczarowuje i pozwala wykonać świetne fotografie.

realme 8 Pro

Nie wolno zapominać, że oba smartfony posiadają świetny wyświetlacz Super AMOLED, rewelacyjną baterię, charakterystyczny design, złącze słuchawkowe Jack oraz niezwykle atrakcyjną cenę.

Smartfony z rodziny realme 8 to jedne z najlepszych średniaków pierwszej połowy 2021 roku.