realme 8i już dostępny. Wyświetlacz robi wrażenie!

Od dziś możemy zakupić najnowszy smartfon realme: model 8i. Czy warto?

realme jest jedną z najszybciej rozwijających się firm, które zajmują się produkcją smartfonów oraz innych urządzeń mobilnych. Niedawno przeprowadzone analizy tylko to potwierdzają.

Chiński producent wprowadził już na polski rynek wiele ciekawych urządzeń, wśród których możemy wyróżnić realme GT oraz realme GT Master Edition. Dziś na półki sklepowe trafia kolejny smartfon: realme 8i. Czym będzie chciał przekonać nas do zakupu?

realme 8i napędzany jest przez ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G96, wspierany przez 4 GB pamięci podręcznej. Do dyspozycji użytkownika oddano także 64, lub 128 GB pamięci masowej. Tym co najbardziej przykuwa naszą uwagę jest jednak wyświetlacz. Jest on dosyć duży: jego przekątna wynosi 6,6 cala. Charakteryzuje się także rozdzielczością Full HD+ (1080 x 2412 pikseli) oraz aż 120 Hz częstotliwością odświeżania. Przypominamy, że wciąż mówimy o smartfonie za niespełna tysiąc złotych!

Aby nie było tak kolorowo, musimy rzucić okiem także na specyfikację aparatów. O ile główna 50 MP jednostka wygląda okazale, to dwa wspierające ją aparaty o rozdzielczości 2 MP każdy pokazują, że mamy do czynienia ze stosunkowo tanim urządzeniem. Z przodu znajdziemy natomiast 16 MP aparat selfie umieszczony w wycięciu w rogu ekranu.

Smartfon posiada także baterię o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy do 18 W. Nad pracą całości czuwa system Android 11 z nakładką Realme UI 2.0. realme 8i posiada miejsce na dwie karty nanoSIM, kartę pamięci microSD o maksymalnej pojemności 256 GB, wejście słuchawkowe oraz czytnik linii papilarnych umieszczony w bocznym przycisku.

realme 8i dostępny jest w Polsce w dwóch wariantach: 4/64 GB w kwocie 849 złotych oraz 4/128 GB za 899 złotych.