realme 9, XT 3 i GT 2 w drodze! Kiedy premiera? Jakie nowości?

realme nie zwalnia. Ostatnimi czasy na rynku pojawiły się średniaki z rodziny realme 8, a teraz firma przygotowuje się do wprowadzenia na rynek europejski swojego flagowca - realme GT. Okazuje się jednak, że producent ma w zanadrzu kilka dodatkowych smartfonów.

Do sieci trafiły pierwsze informacje o realme 9, realme XT 3 oraz realme GT 2.

Informacje o nadchodzących smartfonach przekazał Mukul Sharma za pośrednictwem Twittera. Smartfony te zostały przypadkowo ujawnione na indyjskiej stronie realme.

W chwili obecnej nie znamy dokładnych specyfikacji technicznych nadchodzących urządzeń. Wiemy jedynie, że realme 9 będzie średniakiem, realme XT 3 droższym średniakiem, a model GT 2 flagowcem, który prawdopodobnie otrzyma zupełnie nowy aparat.

Realme 9, Realme XT 3, and Realme GT2 have already been listed on the company's official website.#Realme #Realme9 #RealmeXT3 #RealmeGT2 pic.twitter.com/h19UkPuCRd