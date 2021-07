realme Band 2 na nowych renderach

Najnowsze rendery realme Band 2 wskazują na duży 1,4-calowy wyświetlacz i ciekawy prostokątny design.

Smartbandy coraz częściej zaczynają zbliżać się do smartwatchów, może nie koniecznie pod względem wydajności i funkcjonalności, ale na pewno wielkości wyświetlacza. Nadchodzący realme Band 2 jest tego kolejnym przykładem. Za sprawą leakstera OnLeaks, do sieci trafił nowy zestaw renderów, który daje nam wgląd na to, jak może wyglądać tegoroczny smartband od firmy realme.

Pierwsze co możemy zauważyć, to na pewno duży 1,4-calowy wyświetlacz i ciekawy prostokątny design. Band 2 najwidoczniej nie będzie posiadać fizycznych przycisków, co wskazuje na to, że będzie on obsługiwany wyłącznie za pomocą dotykowego ekranu. On zaś będzie umieszczony w silikonowej opasce sportowej, która będzie zapinana tradycyjną klamrą, jaką możemy znać z klasycznych zegarków.

Wymiary urządzenia mają wyglądać następująco: 45,9 x 24,6 x 12,1 mm. Patrząc na spód pastylki, można zauważyć standardowy zestaw czujników. Oczekuje się, że Band 2 będzie zawierać funkcję monitorowania tętna, a także poziomu natlenienia krwi. Ładowanie będzie odbywać się prawdopodobnie za pośrednictwem pinów pogo poprzez podłączenie do odpowiedniej ładowarki.

Możemy również oczekiwać, że Band 2 zaoferuje standardowy szereg trybów śledzenia aktywności sportowej, a także inne przydatne funkcje, np. zarządzanie powiadomieniami, kontrola muzyki, zdalne kontrolowanie spustu migawki aparatu i więcej.

