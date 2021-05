realme GT przypływa do Europy. Premiera w czerwcu!

Flagowy smartfon od realme po kilku miesiącach zadebiutuje w Europie. Kiedy możemy się go spodziewać?

Do sieci trafiła właśnie nowa dokumentacja dotycząca smartfona realme GT. Wynika z niej, że smartfon lada moment trafi do sprzedaży w Unii Europejskiej. Urządzenie o numerze modelu RMX2202 otrzymało właśnie certifykat w Holandii, który dopuszcza produkt do obrotu w Unii Europejskiej. realme GT w wersji na stary kontynent ma taki sam numer modelu jak egzemplarze z dystrybucji chińskiej.

realme GT

Informacja o certyfikacie potwierdza wcześniejsze plotki. Zakładały one, że realme GT trafi do sprzedaży w Europie jeszcze przed wakacjami. Producent szykuje ponoć specjalne wydarzenie prasowe w czerwcu. Sprzedaż rozpocznie się w okolicach połowy miesiąca.

Dzięki certyfikatowi z holenderskiej organizacji Telefication wiemy już, że na półkach sklepowych pojawi się realme GT, którego znamy już doskonale z Chin.

Smartfon otrzyma ekran SUper AMOLED o przekątnej 6,43 cala, rozdzielczości Full HD+ oraz ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. Całość zasilana będzie z wykorzystaniem Snapdragona 888 5G połączonego z co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej.

Na pokładzie znajdzie się miejsce dla akumulatora o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania o mocy 65 W.

Przypominamy, że w chwili obecnej flagowym modelem w europie jest zeszłoroczny realme X50 Pro 5G z układem Snapdragon 865.

Konferencja prasowa realme Europe została zapowiedziana na 3 czerwca na godzinę 10:00. Możliwe, że zobaczymy na niej również realme GT Neo (realme X7 Max).

Źródło: gsmarena.com