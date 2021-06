realme GT vs Xiaomi Mi 11 - Snapdragon 888 na dwa sposoby [PORÓWNANIE]

Snapdragon 888 to najwydajniejszy układ mobilny dla urządzeń z Androidem. realme GT jest najtańszym smartfonem z tym procesorem. Jak wypada w porównaniu z topowym Mi 11 od Xiaomi?

Spis treści

Co roku na rynku pojawiają się nowe procesory dla smartfonów i tabletów. Topowe modele z serii Qualcomm Snapdragon 800 trafiają do flagowych smartfonów i tabletów z Androidem. Ceny tych urządzeń do najniższych nie należą, ale co jakiś czas na półkach sklepowych pojawiają się przystępne cenowo konstrukcje wyposażone w najwydajniejsze podzespoły dostępne na rynku. Idealnym przykładem może być debiutujący właśnie realme GT.

realme GT i Xiaomi Mi 11

Ten kosztujący niespełna 2300 zł smartfon posiada na pokładzie procesor Qualcomm Snapdragon 888, który połączono z 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięć masowej.

Z czego wynika różnica 1200 zł w cenie pomiędzy realme GT, a Xiaomi Mi 11? Jak wypadają popularne flagowce z Chin w bezpośrednim starciu? Tego i wielu ciekawych rzeczy dowiesz się z naszego porównania.

realme GT vs Xiaomi Mi 11 - Cena

Flagowe smartfony na przestrzeni ostatnich kilku lat znacząco zdrożały. Obecnie kwota 4000, a nawet 5000 zł za urządzenie z najwyższej półki nikogo już nie dziwi. Idealnym przykładem jest Xiaomi. Model Mi 9 kosztował w Polsce niecałe 2000 zł. Za flagowca na 2020 rok - Xiaomi Mi 10 trzeba było zapłacić już aż 3500 zł. Tyle samo kosztuje tegoroczny Xiaomi Mi 11 - jego cena startuje z pułapu 3499 zł za model z 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Na szczęście na rynku w dalszym ciągu da się znaleźć kilka flagowych smartfonów, które dzięki kilku drobnym kompromisom są w stanie zaoferować świetną wydajność w przystępnej cenie. realme GT w bazowej wersji z 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej kupimy za zaledwie 2299 zł. Droższy model z 12 GB pamięci operacyjnej, 256 GB wbudowanej pamięci masowej i pleckami wykonanymi ze skóry ekologicznej wyceniono na 2499 zł.

Zwycięzca: realme GT

Aktualne ceny w sklepach realme GT 5G 12/256GB Racing Yellow 2 499 zł

realme GT vs Xiaomi Mi 11 - Różnice w specyfikacji technicznej

Smartfony wyposażono w identyczny procesor i konfigurację pamięciową, ale nie zabrakło kilku subtelnych różnić.

realme GT i Xiaomi Mi 11

Warto zaznaczyć, że realme GT jest zauważalnie mniejszy. Wszystko ze względu na ekran o przekątnej 6,43 cala. Xiaomi Mi 11 wyposażono w ogromny panel o przekątnej 6,81 cala.

Warto podkreślić również, że realme GT posiada klasyczne złącze słuchawkowe Jack, którego nie znajdziemy w Mi 11, ani innych flagowcach z 2021 roku.

Asem w rękawie realme GT jest obecność złącza słuchawkowego Jack

Xiaomi Mi 11 nadrabia ten brak obecnością portu podczerwieni, który pozwala zamienić telefon w pilota.

Qualcomm Snapdragon 888 - wydajność na lata

Sercem obu urządzeń jest procesor Qualcomm Snapdragon 888. To układ, który został zaprezentowany w grudniu 2020 roku. Pierwszym urządzeń ze Snapdragonem 888 w obudowie jest właśnie Xiaomi Mi 11. Flagowy chip na 2021 rok posiada osiem rdzeni. Co ważne na pokładzie znajdziemy ultra wydajny rdzeń korzystający z architektury Cortex-X1, trzy wydajne rdzenie Cortex-A78 oraz cztery energooszczędne rdzenie Cortex-A55.

Qualcomm Snapdragon 888

Częstotliwość taktowania w zależności od potrzeb waha się od 1800 do 2840 Mhz. Za wydajność graficzną odpowiada układ Adreno 660, który jest o 35% wydajniejszy od poprzednika zastosowanego w układzie Snapdragon 865.

Co ważne procesor wyprodukowano w 5 nm procesie technologicznym. Oznacza to, że pomimo wysokiej wydajności nie powinniśmy obawiać się o czasy pracy na baterii.

W obu smartfonach znajdziemy również 8 GB RAMu oraz 128 GB wbudowanej pamięć masowej. W sklepach dostępne są również konfiguracje z 12 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Xiaomi oferuje dodatkowo możliwość zakupu Xiaomi Mi 11 w wersji z 8 GB RAMu i 256 GB wbudowanej pamięci masowej.

Telefony przetestowałem w popularnych testach syntetycznych.

Poniżej wyniki dla realme GT:

Geekbench 5: Single - 1139; Multi - 3619

Androbench: Odczyt sekwencyjny - 1476,56 MB/s; Zapis sekwencyjny - 715,48 MB/s

3DMark Wild Life - 5864

3DMark Wild Life Extreme - 1580

Wynik testów syntetycznych realme GT

oraz Xiaomi Mi 11:

Geekbench 5: Single - 1139; Multi - 1708

Androbench: Odczyt sekwencyjny - 1440,35 MB/s; Zapis sekwencyjny - 734,44 MB/s

3DMark Wild Life - 5837

3DMark Wild Life Extreme - 1541

Wynik testów syntetycznych Xiaomi Mi 11

Jak widać oba smartfony oferują identyczną wydajność. Różnice w poszczególnych testach są pomijalne. Zarówno realme jak i Xiaomi postawiło na szybką pamięć masową. Pochwalić trzeba również optymalizację systemu, która stoi na wysokim poziomie.

realme GT vs Xiaomi Mi 11 - Wygląd i jakość wykonania

Pierwsze, co rzuca się w oczy to rozmiar obu urządzeń - realme GT jest zauważalnie mniejsze od Xiaomi Mi 11. Wszystko ze względu na sporą różnicę w przekątnych ekranów. Xiaomi Mi 11 posiada panel o przekątnej 6,81 cala, a realme GT wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 6,43 cala.

Z przodu zauważymy różnicę w wielkości ekranów

Z pewnością nie możemy narzekać na jakość wykonania. realme GT dostępne jest w dwóch konfiguracjach - niebieskiej ze szklanymi pleckami oraz żółtej z pleckami pokrytymi skórą ekologiczną.

Xiaomi Mi 11 w naszym kraju dostępne jest jedynie w konfiguracji ze szklanymi pleckami.

Xiaomi postawiło na matowe plecki, które są praktyczniejszym wyborem

Ramka w obu smartfonach jest błyszcząca, ale w Xiaomi Mi 11 została wykonana z aluminium.

Różnice znajdziemy również w zabezpieczeniu ekranu. realme GT wyposażono w powłokę Dragontrail 2.5D. Xiaomi Mi 11 ma nieco trwalsze szkło Corning Gorilla Glass Victus.

Warto zauważyć, że Xiaomi Mi 11 wyposażono w ekran 2,5D. Rozwiązanie to ładnie wygląda, ale odbija promienie słoneczne, a na dodatek zwiększa ryzyko zbicia panelu podczas przypadkowego upadku. Sytuacji nie ułatwia fakt, że matowe plecki Mi 11 są niesamowicie śliskie.

Zwycięzca: realme GT (ze względu na praktyczniejszą konstrukcję i świetną wersję ze skórzanymi pleckami)

realme GT vs Xiaomi Mi 11 - Wyświetlacz

Oba smartfony wyposażono w rewelacyjne ekrany AMOLED. realme GT posiada panel Super AMOLED produkcji Samsunga o przekątnej 6,43 cala. Jest to ekran ze 120 Hz częstotliwością odświeżania o rozdzielczości Full HD+ - 2400 x 1080 pikseli. Wyświetlacz zabezpieczono szkłem Dragontrail. W ekranie znajdziemy czytnik linii papilarnych oraz przedni aparat. Producent deklaruje jasność maksymalną na poziomie 1000 nitów, a całość wspiera odtwarzanie materiałów z HDR. Nie zabrakło 360 Hz próbkowania dotyku. Detal ten docenią gracze.

Oba urządzenia działają pod kontrolą Androida 11 z autorskimi nakładkami

Xiaomi Mi 11 oferuje większy panel o przekątnej 6,81 cala. Ponownie jest to wyświetlacz AMOLED ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych, ale tym razem mowa o zagiętej matrycy o rozdzielczości WQHD+ - 3200 x 1440 pikseli. Xiaomi zdecydowało się również na implementację HDR10+. Jasność maksymalna wynosi 1000 nitów (chwilowo może wzrosnąć do 1500 nitów). Nie zabrakło również 120 Hz częstotliwości odświeżania. Mi 11 wyposażono także w technologię AdaptiveSync, która automatycznie w zależności od wyświetlanych treści dostosowuje częstotliwość odświeżania w zakresie od 30 do 120 Hz. Rozwiązanie to poprawia czasy pracy na baterii. Częstotliwość próbkowania dotyku panelu wynosi 480 Hz. Całość zabezpieczono szkłem Corning Gorilla Glass Victus.

Xiaomi Mi 11 ma widoczniejsze ramki na krawędziach

Oba wyświetlacze są rewelacyjnej jakości i na codzień nie widać między nimi różnicy. Xiaomi ma znacznie większy panel, ale osobiście do gustu nie przypadły mi zagięte krawędzie, które odbijają refleksy świetlne.

Zwycięzca: Xiaomi Mi 11

realme GT vs Xiaomi Mi 11 - Aparat

Aparat to obok procesora i wyświetlacza najdroższy podzespół w smartfonie. To również element, na którym realme postanowiło nieco zaoszczędzić, aby zaoferować swojego flagowca w rewelacyjnej cenie.

Wyspy aparatów wystają w obu smartfonach i lubią zbierać drobinki kurzu

realme GT posiada 64 MP aparat główny produkcji Sony z przysłona f/1,8 i PDAF, 8 MP aparat ultraszerokokątny z przysłona f/2,3 oraz 2 MP aparat makro.

Xiaomi Mi 11 wyposażono w 108 MP aparat główny z przysłona f/1,9, PDAF oraz OIS, 13 MP aparat ultraszerokokątny z przysłona f/2,4 oraz 5 MP aparat makro.

realme GT potrafi nagrywać filmy w maksymalnej rozdzielczości 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę. Xiaomi Mi 11 nagrywa również w 8K przy zachowaniu 30 klatek na sekundę. Dodatkowo filmy nagrywane Xiaomi Mi 11 kompatybilne są ze standardem HDR10+ i posiadają dźwięk o wyższej jakości.

Poniżej znajdziesz przykładowe fotografie z realme GT w dzień:

realme GT - zdjęcie w dzień, obiektyw ultraszerokokątny realme GT - zdjęcie w dzień realme GT - zdjęcie w dzień, 2-krotny zoom optyczny

realme GT - Selfie w dzień

oraz z Xiaomi Mi 11:

Xiaomi Mi 11 - zdjęcie w dzień, obiektyw ultraszerokokątny Xiaomi Mi 11 - zdjęcie w dzień Xiaomi Mi 11 - zdjęcie w dzień, 2-krotny zoom

Xiaomi Mi 11 - Selfie w dzień

Sprawdziłem również jak oba smartfony radzą sobie w nocy. Oto zdjęcia z realme GT:

realme GT - zdjęcie w nocy z trybem nocnym, obiektyw ultraszerokokątny realme GT - zdjęcie w nocy z trybem nocnym realme GT - zdjęcie w nocy z trybem nocnym, 2-krotny zoom optyczny

realme GT - selfie w nocy

oraz z Xiaomi Mi 11:

Xiaomi Mi 11 - zdjęcie w nocy z trybem nocnym, obiektyw ultraszerokokątny Xiaomi Mi 11 - zdjęcie w nocy z trybem nocnym Xiaomi Mi 11 - zdjęcie w nocy z trybem nocnym, 2-krotny zoom

Xiaomi MI 11 - Selfie w nocy

Jak widać Xiaomi Mi 11 oferuje nieco lepszy aparat. Smartfon ten wygrywa, ale należy podkreślić, że realme GT ma aparat z bardzo dobrego średniaka. Oznacza to, że na codzień nie powinniśmy narzekać na jakość fotografii. Decydując się na realme GT nie skorzystamy z nagrywania w 8K oraz świetnej stabilizacji obrazu. Z drugiej strony tryb nocny w realme pozwala a wykonywanie zdjęć z dużym przybliżeniem, a w Xiaomi Mi 11 jest ograniczony do dwukrotnego przybliżenia optycznego.

Zwycięzca: Xiaomi Mi 11

realme GT vs Xiaomi Mi 11 - Bateria

Flagowe smartfony często pracują na baterii krócej od tańszych modeli ze średniej półki cenowej. Czy tak samo będzie w przypadku realme GT i Xiaomi Mi 11? Z pewnością walka jest wyrównana. Oba urządzenia mają bardzo podobne akumulatory. W realme GT znajdziemy ogniowo o pojemności 4500 mAh. Xiaomi Mi 11 ma baterię o pojemności 4600 mAh.

Smartfony wspierają oczywiście szybkie ładowanie przewodowe. realme GT naładujemy z mocą 65 W, a ładowanie od 0 do 100% trwa zaledwie 35 minut.

Xiaomi Mi 11 pod tym względem wypada trochę gorzej - w zestawie otrzymamy 55 W zasilacz, który naładuje baterię do pełna w 45 minut.

Na pokładzie Mi 11 znajdziemy dodatkowo szybkie, 50 W ładowanie bezprzewodowe, którego brakuje w realme GT.

Szybkie ładowarki dołączone do zestawu

W praktyce urządzenia pozwalają na jeden intensywny dzień pracy z dala od ładowania. Mowa o korzystaniu z nawigacji, przeglądaniu internetu, mediów społecznościowych oraz oglądaniu filmów na YouTube/Netflix. Podczas normalnego użytkowania smartfony poproszą o podłączenie ładowarki po niecałych dwóch dniach.

Czasy pracy na ekranie wynoszą od 5 do 8 godzin. Duży wpływ na zużycie energii ma korzystanie ze 120 Hz częstotliwości odświeżania. W przypadku Mi 11 włączenie wyższej rozdzielczości - WQHD+ zauważalnie odbija się na zużyciu energii.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) realme GT rozładował się po 13 godzinach i 34 minutach. Xiaomi Mi 11 wyłączył się po 11 godzinach i 14 minutach.

Zwycięzca: realme GT

realme GT vs Xiaomi Mi 11 - Podsumowanie

realme GT i Xiaomi Mi 11 to świetne smartfony. Urządzenia posiadają procesor Qualcomm Snapdragon 888 zapewniający niesamowicie wysoką wydajność, która wystarczy na kilka lat. Całość uzupełnia spora ilość pamięci operacyjnej oraz masowej. Nie zabrakło jednak sporej ilości różnic, a najważniejszą z nich jest cena. realme GT jest o aż 1200 zł tańszy od Xiaomi Mi 11. Na szczęście mamy dobrą wiadomość - tak dużej różnicy cenowej nie odczujesz podczas codziennego korzystania z realme GT.

realme GT i Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 to flagowiec z krwi i kości. Posiada rewelacyjnie wykonaną obudowę, zagięty ekran, szybkie ładowanie bezprzewodowe oraz świetny aparat. realme GT to nieco inne urządzenie, którego celem jest zaoferowanie jak najwyższej wydajności w jak najniższej cenie. Decydując się na realme GT nie otrzymamy bezprzewodowego ładowania, aluminiowej ramki, zagiętego ekranu oraz czujnika podczerwieni. Z drugiej strony dostaniemy rewelacyjnego smartfona ze świetnym wyświetlaczem, bardzo dobrą baterią, przyzwoitym aparatem oraz kompaktową obudową. Dodatkowo nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy wybrali świetnie wyglądającą wersję z żółtymi pleckami wykonanymi ze skóry ekologicznej.

Podsumowując jeżeli szukasz flagowego urządzenia i zwracasz uwagę na wydajność, jakość ekranu oraz wygląd urządzenia to realme GT jest rewelacyjną alternatywą dla znacznie droższych modeli. Smartfon ten zadowoli potrzeby większości konsumentów. Jego największą wadą jest aparat. W przypadku, gdy element ten jest dla Ciebie kluczowy, to lepszym wyborem będzie Xiaomi Mi 11 lub inny smartfon konkurencyjnej firmy.