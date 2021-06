realme GT w Europie - cena jest rewelacyjna!

realme GT to najnowszy flagowiec chińskiego producenta, który zadebiutował na rynku w marcu 2021 roku. Firma długo zwlekała z wprowadzeniem topowego modelu do sprzedaży w Europie, ale za namową fanów udało się sprowadzić model GT na stary kontynent.

Holenderska firma Telefication potwierdziła obecność europejskiego wariantu realme GT. Wiadomość ta zwiastowała rychła premierę. realme właśnie oficjalnie potwierdziło, że model GT trafi do sprzedaży w Europie. Smartfon dostępny będzie również w naszym kraju.

realme potwierdziło oficjalnie portalowi XDA-Developers wprowadzenie do sprzedaży w Europie realme GT. Dodatkowo z nieoficjalny źródeł poznaliśmy sugerowane ceny detaliczne, które wyglądają rewelacyjnie.

Sudhanshu przekazała za pośrednictwem Twittera, że realme GT zadebiutuje w Europie w czerwcu 2021 roku. Smartfon dostępny będzie w dwóch wersjach - 8GB/128GB oraz 12GB/256GB. Bazowy model sprzedany będzie za około 400 Euro. Topową konfigurację wyceniono na 450 Euro. Wymienione ceny mogą ulec zmianie o około 20 Euro w obie strony.

Some details about realme GT 5G, as per source ????



•Will debut in Europe in this month.

•Will be available in Blue (Glass) and Yellow (Vegan Leather) color options.

•Storage options & Prices (may vary by +/- €20)

-8GB+128GB: €400

-12GB+256GB: €450 pic.twitter.com/kOjdbaRhlW