realme Pad - pierwszy tablet realme już wkrótce?

W ostatnich latach coraz większa liczba producentów elektroniki rezygnowała z tworzenia tabletów, uważając ten segment rynku za nieatrakcyjny. Tymi, którzy wciąż je produkowali byli Apple, Samsung oraz Huawei. Ostatni rok i pandemia koronawirusa sprawiły jednak, że coraz większa liczba użytkowników zaczęła sięgać po tablety. Większe zapotrzebowanie na urządzenia mobilne z dużym ekranem powoduje, że część producentów wróciła do tworzenia tego typu urządzeń, a, jak w przypadku realme, niektórzy postanowili wypuścić na rynek swoje pierwsze tablety.

Tego, że tablet od realme jest w drodze jesteśmy już niemal pewni. Wszystko za sprawą Francisa Wonga, głównej osoby zajmującej się marketingiem realme w Indiach oraz Europie. Wong na swoim Twitterze spytał obserwujących czy nazwa „realme pad” byłaby odpowiednia. Nie zagłębił się jednak w żadne szczegóły. Po otrzymaniu wielu odpowiedzi zdecydował się na krótką sondę wśród obserwujących:

Which one is your pick?✍️