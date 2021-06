realme X9 - cena i specyfikacje w nowych przeciekach

W sieci pojawiły się kolejne informacje dotyczące smartfonów realme X9 i X9 Pro. Czego możemy się z nich dowiedzieć?

Najnowsze informacje, które pojawiły się w sieci ujawniają przed nami kolejne specyfikacje nadchodzącego realme X9 oraz bogatszej wersji X9 Pro. Na profilu WhyLab w portalu Weibo ukazały się szczegóły dotyczące chińskich smartfonów. Te modele mają być kontynuacją serii X7, która zadebiutowała we wrześniu ubiegłego roku. Możemy więc spodziewać się, że jej następcy pojawią się na rynku w podobnym okresie 2021 roku.

Podstawowa wersja realme X9 zostanie wyposażona w w procesor Qualcomm Snapdragon 778G. Jej cena na chińskim rynku ma wynieść około 2000 yuanów, czyli niecały tysiąc polskich złotych.

Nieco więcej wiemy o bogatszej wersji realme X9 Pro. Ta ma posiadać ekran o przekątnej 6.55 cala, zakrzywionych krańcach i oferować częstotliwość odświeżania 120 Hz. Wedle pogłosek ma posiadać matrycę AMOLED. Telefon ma być napędzany przez procesor Qualcomm Snapdragon 870 SoC. Jego cena wyniesie 2500-3000 yuanów (1200-1500 złotych). Takie informacje są więc sprzeczne z poprzednimi plotkami, które mówiły o procesorze MediaTek Dimensity 1200 i odświeżaniu 90 Hz. Wedle ostatnich pogłosek realme planuje także wypuścić wersję X9 Master Edition, jednak na jej temat nie wiemy jeszcze nic. Możemy więc jedynie spekulować, że wspomniana specyfikacja dotyczy właśnie tego modelu.

realme X9 Pro ma pracować w oparciu o system Android 11 z nakładką realme UI 2.0. Telefon ma obsłużyć dwie karty SIM oraz posiadać baterię o dwóch ogniwach i pojemności 2200 mAh każde z możliwością ładowania 65W. Zdjęcia, które rzekomo miały przedstawiać wersję Master Edition ukazywały nam matowe wykończenie tylnego panelu i prostokątną wyspę z czterema obiektywami aparatu oraz lampą LED.

Na ten moment są to jedyne informacje dotyczące linii smartfonów realme X9. Jeżeli jednak przewidywania okażą się prawdziwe i faktycznie zadebiutują one we wrześniu tego roku, to w kolejnych tygodniach możemy spodziewać się coraz większej liczby przecieków oraz oficjalnych informacji.

Zobacz także: realme 9, XT 3 i GT 2 w drodze! Kiedy premiera? Jakie nowości?

Źródło: 91mobiles