realme pracuje nad składanym smartfonem! Kiedy premiera?

Światło dzienne ujrzały pierwsze szkice składanego smartfona realme. CEO firmy potwierdza prace.

Samsung zdominował rynek składanych smartfonów i nic nie wskazuje na to, aby dominacja Koreańczyków w tym segmencie miała zmaleć. Dodatkowo niedawne informacje o skasowaniu projektu składanego smartfona Google Pixel tylko umacniają pozycję Samsunga. Wygląda jednak na to, że już wkrótce może pojawić się godny konkurent. Nie dość, że jeszcze w tym roku zadebiutować ma składak OPPO, to teraz o planach na stworzenie podobnego urządzenia mówią przedstawiciele realme.

O tym, że prace nad składanym smartfonem realme idą pełną parą wiemy już niemal oficjalnie. Xu Qi Chase, czyli CEO realme, zamieścił niedawno post w chińskim portalu społecznościowym Weibo, który w połączeniu z niedawnymi przeciekami tworzy zaskakująco spójną całość:

Dodatkowo w sieci pojawiły się niedawno grafiki i szkice, które mają przedstawiać kolejną generację serii realme GT, konkretnie realme GT 2 Fold. Z opublikowanych grafik dowiadujemy się, że urządzenie ma posiadać rozkładany wyświetlacz AMOLED o przekątnej 8 cali oraz zewnętrzny ekran AMOLED o przekątnej 6,5 cala. Jego rozmiary będą więc zbliżone do tegorocznego Samsunga Galaxy Z Fold3. Na grafikach widzimy, że producent najprawdopodobniej nie zdecyduje się na umieszczenie aparatu pod rozkładanym wyświetlaczem, a zamiast tego umieści go w wycięciu w narożniku. Dodatkowy aparat zostanie też umieszczony w zewnętrznym wyświetlaczu.

Szkice pokazują także, że realme GT 2 Fold będzie posiadał dwa 50 MP obiektywy składające się na aparat główny, umieszczony na pleckach smartfona. Widzimy też obecność portu USB Typu C. W chwili obecnej są to jedyne informacje dotyczące tego urządzenia, które pojawiły się w przestrzeni publicznej. Bazując na wypowiedzi Xu Qi Chase możemy także zakładać, że smartfon zadebiutuje już w 2022 roku.

