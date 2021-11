realme w końcu stworzy pełnoprawnego flagowca!

Wygląda na to, że realme planuje w przyszłym roku wkroczyć w segment flagowych smartfonów. Takie informacje potwierdza sam XU QI - wiceprezydent firmy.

Chińska firma realme stopniowo pnie się w górę w rankingach sprzedaży smartfonów i umacnia swoją pozycję na światowych rynkach. Obecnie producent znajduje się już w pierwszej piątce większości rankingów, jednak zdecydowanie nie zamierza na tym poprzestać i ma apetyt na więcej.

Do tej pory realme zajmowało się głównie produkcją tanich smartfonów oraz takich, które cenowo pasują do segmentu średniaków, jednak możliwościami bliżej im do flagowców. Mowa tutaj oczywiście o okrzykniętym jako zabójca flagowców realme GT. Seria GT póki co oferuje największą wydajność spośród wszystkich urządzeń znajdujących się w portfolio firmy.

To ma jednak wkrótce ulec zmianie. Xu Qi - wiceprezydent realme - ogłosił w trakcie konferencji w Chinach, że już niedługo możemy spodziewać się debiutu pełnoprawnego flagowca wyprodukowanego przez realme. Chiński portal ithome.com cytuje Xu Qi, który twierdzi, że najnowszy smartfon powinien kosztować 5000 yuanów (około 3100 złotych), a na rynku powinien zadebiutować w pierwszej połowie 2022 roku. Nie podał on jednak żadnej konkretnej daty, ani tego, czego możemy spodziewać się po nowym smartfonie.

Jeżeli realme planuje jednak stworzenie pełnoprawnego flagowca, to możemy zakładać obecność procesora Qualcomm Snapdragon 898, który ma być najmocniejszym modelem producenta, stworzonym z przeznaczeniem właśnie dla flagowych smartfonów na 2022 rok. Warto także pamiętać, że realme było już w stanie zmieścić chip Snapdragon 888 w kosztującym nieco ponad 2000 złotych realme GT. Wydaje się więc bardzo prawdopodobnym, że producent także sięgnie po najmocniejsze dostępne rozwiązania.

realme będzie także kolejnym producentem, wchodzącym w skład grupy BBK, który wejdzie w segment flagowców. Do tej pory smartfony klasy premium produkują już bowiem Xiaomi, OPPO oraz vivo.

