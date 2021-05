realme z certyfikatem FCC. Kiedy nowy smartfon?

realme może już wkrótce ogłosić premierę najnowszego smartfona. Jego dane pojawiły się w amerykańskich urzędach.

Nowy budżetowy smartfon od realme pojawił się na listach FCC. Oznacza to, że otrzymał on odpowiedni certyfikat od Federalnej Komisji Łączności, niezbędny do produkcji, dystrybucji oraz sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych.

Chodzi o model realme RMX3261, który nie jest jeszcze co prawda zapowiedziany oficjalnie, jednak pojawił się już między innymi w bazach danych Telecom Indonesia oraz innych podmiotów. Coraz częstsze wzmianki o nowym smartfonie pozwalają przypuszczać, że jego premiera jest coraz bliżej.

Wraz z rejestracją w amerykańskim systemie pojawiły się dane techniczne urządzenia. realme RMX3261 będzie posiadał 3 obiektywy i lampę LED umieszczone na pleckach oraz małe wcięcie na przednią kamerę u góry ekranu. Na dostępnych grafikach widzimy, że z tyłu urządzenia znajdzie się także czytnik linii papilarnych. Do smartfona będziemy mogli włożyć 2 karty nanoSIM oraz kartę pamięci.

Inne dostępne już dane mówią nam więcej o baterii: 4880 mAh i ładowaniu 18W. Do tego telefon będzie pracował pod kontrolą systemu Android 11 z nakładką realme UI 2.0. Wymiary urządzenia to 173,9 mm wysokości oraz 75,96 mm szerokości. Bazując na tych danych oraz dotychczasowych spekulacjach możemy zakładać, że smartfon ten będzie włączony do rodziny budżetowych modeli z serii C.

