take&drive - aplikacja łącząca komunikację miejską z pojazdami współdzielonymi

W tym tygodniu odbyła się premiera aplikacji take&drive 2.0 - rozwiązania wspomagającego mieszkańców w szybkim poruszaniu się po mieście.

Dzięki take&drive 2.0 użytkownik może sprawdzić w jednym miejscu, gdzie znajdują się najbliższe przystanki komunikacji miejskiej oraz pojazdy współdzielone (samochody, skutery, hulajnogi i rowery miejskie), a także śledzić przyjazdy autobusów i tramwajów w czasie rzeczywistym (i tym samym dowiadywać się o ich opóźnieniach). W aplikacji znajdziemy również rozkład jazdy SKM oraz metra. Aplikacja stanowi także duże wsparcie dla miast, które szukają rozwiązań na popularyzację idei nowoczesnej mobilności i chcą zachęcić mieszkańców do korzystania z innych form transportu, niż własny samochód.

Po weryfikacji wersji prototypowej z listopada 2018 roku, twórcy take&drive przygotowali nową odsłonę aplikacji - na razie dla platformy Android. "Nowy design ma na celu wspomóc użytkowników w jak najszybszym znalezieniu interesującego ich środka transportu i zapewnić maksimum informacji. W projektowanie zaangażowaliśmy użytkowników i bazując na ich opiniach, zaproponowaliśmy widok mapy najlepiej spełniający ich potrzeby. M.in. dlatego, użytkownicy mogą znaleźć w naszej aplikacji strefy obsługiwane przez poszczególnych operatorów czy sprawdzić już na głównym widoku mapy, do jakiej firmy należy pojawiający się skuter czy samochód" – podkreśla Bartosz Kwapisz, CEO take&drive.

Odsłona take&drive 2.0 to dopiero początek zmian. "Chcemy zaoferować użytkownikom pełne zarządzanie przejazdami – od zlokalizowania pojazdu przez wynajem i dokonanie opłaty, tak aby mogli w pełni korzystać z uroków nowoczesnej mobilności. Już teraz spotkaliśmy się z dużą otwartością miast na współpracę. Ponadto, wypracowujemy już z pierwszymi operatorami pojazdów współdzielonych model dalszej współpracy. Dążymy do tego, aby pogodzić interesy wszystkich stron – tylko wtedy faktycznie wpłyniemy na rozwój i popularyzację nowych form transportu" - zaznacza Bartosz Kwapisz.

Take&drive działa w 16 lokalizacjach w Polsce. Użytkownik znajdzie w aplikacji pojazdy od wszystkich firm sharingowych (m.in. Vozilla, 4mobility, Panek, GreenGoo, Blinkee, Lime), stacje i rowery miejskie. Informacje o komunikacji są dostępne dla 12 lokalizacji, a sposób ich wyświetlania został dostosowany do możliwości technicznych oferowanych przez dane miasto. Dlatego w Poznaniu, Krakowie, Trójmieście, Katowicach, Lublinie, Szczecinie i Łodzi mieszkańcy mogą korzystać z informacji o rzeczywistym czasie przyjazdu autobusu i tramwaju na przystanek (bazujących na danych GPS). Analogiczna funkcja jest dostępna także w Warszawie, jednak na razie ogranicza się do podawania danych o przyjazdach tramwajów. W pozostałych miastach (tzn. we Wrocławiu, Bydgoszczy, Kielcach i Rzeszowie) aplikacja pokazuje dane bazujące na rozkładzie jazdy, jednak twórcy zapowiadają systematyczne rozszerzanie listy miast z rozkładem live.

Aplikację można pobrać z Google Play oraz App Store.