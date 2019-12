vivo 17 na pierwszym materiale wideo

vivo 17 został zapowiedziany 24 listopada, a dzisiaj mamy w sieci pierwsze wideo pokazujące jego możliwości.

Materiał wideo został pokazany na stronie Sparrow News i możemy na nim zobaczyć, jak prezentuje się interfejs, aparaty w praktyce, a także inne możliwości urządzenia. vivo 17 napędza do działania procesor Snapdragon 675 z 8GB RAM, dysponujący 128GB pamięci. Tylny aparat to cztery obiektywy: główny 48 Mpix + szerokokątny 8 Mpix + sensor 2 Mpix + obiekty macro 2 Mpix. Zwraca uwagę mocny aparat selfie - 32 Mpix. Wyświetlacz to SupeAMOLED o przekątnej 6,38", pokazujący obraz w rozdzielczości 2340x1080 pikseli.

Choć na nagraniu nie słyszmy o tym ani słowa, z poprzednich informacji wiemy, że smartfona zasila bateria 4500 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 18W oraz że będzie dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych - Cloud Blue oraz Blue Fog. Sparrow News podaje, że cena telefonu wyniesie najprawdopodobniej ok. 320 USD, czyli jakieś 1250 zł, ale jest on już dostępny w przedsprzedaży na terenie Rosji, gdzie został wyceniony na 22 990 rubli, czyli ok. 1410 zł. Kiedy trafi do Polski i w jakiej cenie - to wciąż pozostaje niewiadomą.