vivo S5 - certyfikat zdradza specyfikację

Smartfon vivo S5 a pojawić się 14 listopada. Jak dotąd informacje o jego specyfikacji opierały się wyłącznie na plotkach, teraz wiemy już sporo dzięki oficjalnemu źródłu.

TENNA to chińska agencja rządowa, która przyznaje urządzeniom telekomunikacyjnym certyfikaty uprawniające do wprowadzenia w obieg. Dziś w nocy pojawiło się tam vivoS5, a konkretnie - dwie wersje tego telefonu, które trafiły do bazy pod nazwami V1932A oraz V1932T. Dzięki zamieszczonej specyfikacji wiemy, że oba będą korzystać z ośmiordzeniowego procesora o taktowaniu maksymalnym 2,3 GHz (prawdopodobnie Snapdragon 712), który otrzymał do dyspozycji 8GB RAM. Wyświetlacze AMOLED o przekątnej 6,44" pokazują obraz w jakości Full HD+, a V1932T ma dodatkowo wbudowany czytniki linii papilarnych. Przedni aparat to w obu przypadkach 32 Mpix, różnią się tylne. V1932T oferuje zestaw trzech obiektywów (48MPix + 8MPix + 5MPix), podczas gdy V1932A może pochwalić aż czterema - (48MPix + 8MPix + 5MPix + 2MPix + 5MPix). Każdy model będzie dostępny w dwóch wersjach pamięci - 128GB i 256GB.

Oba urządzenia będą działać pod kontrolą systemu Android Pie z nakładą Funtouch OS. Za zasilanie każdego z nich odpowiada akumulator 4010 mAh. Niestety, brak informacji na temat tego, czy będą wspierać szybkie ładowanie. Dowiemy się tego za nieco ponad tydzień, kiedy nastąpi ich oficjalna prezentacja.