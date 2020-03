vivo S6 5G zostanie zaprezentowany 31 marca

vivo zapowiada zaprezentowanie swojego nowego smartfona 5G ostatniego dnia marca. Będzie on mieć podwójny obiektyw aparatu selfie.

vivo zapowiadało ten smartfon już w listopadzie ubiegłego roku, ale S6 5G zostanie oficjalnie przedstawione światu dopiero 31 marca. Jak na razie wiemy o nim niewiele - jedna z nielicznych informacji na temat urządzenia mówi nam o dwóch obiektywach aparatu selfie, a sama nazwa wskazuje na wsparcie dla standardu łączności 5G. Oprócz tego na zdjęciach telefonu, które przeciekły do sieci, można dopatrzeć się portu USB typu C. Wspomniana kamera selfie została umieszczona w dość oryginalny sposób. Znamy już modele mające dwa obiektywy na przedzie (choćby Samsung Galaxy S10), jednak zawsze są one umieszczane obok siebie, w poziomie. Tutaj natomiast mamy jeden pod drugim - co pokazuje poniższe zdjęcia, udostępnione w chińskiej sieci społecznościowej Weibo.

Prezentacja vivo S6 5G odbędzie się online (powodem oczywiście ryzyko związane z koronawirusem). Start przewidziano na 19:30 czasu lokalnego, czyli o 12:30 w Polsce. Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, tu można spodziewać się procesora Snapdragon, a całość będzie działać pod kontrolą systemu Android 10. Na pozostałe informacje musimy zaczekać jeszcze jedenaście dni.

Źródło: GSM Arena