vivo V17 ogłoszone oficjalnie

W sierpniu i wrześniu zapowiedziano modele V17 Pro i V17 Neo, a dzisiaj V17. Jest to zmieniony S1 Pro, który zadebiutował w tym tygodniu na świecie.

Czym producent chce zdobyć serca i portfele użytkowników? vivo 17 ma wyświetlacz SupeAMOLED o przekątnej 6,38", który pokazuje obraz w rozdzielczości 2340x1080 pikseli. Został wbudowany w niego czytnik linii papilarnych. Na górze znajduje się notch, w którym umieszczony został obiektyw aparatu przedniego 32 Mpix. Z tyłu znajdziemy cztery obiektywy - główny 48 Mpix, szerokokątny 8 Mpix, makro 2 Mpix oraz sensor głębi 2 Mpix. Zwraca uwagę charakterystyczny bumper, na jakim zostały umieszczone - ma on kształt diamentu. W obudowie znajdziemy także port USB typu C oraz wsparcie dla szybkiego ładowania 18W.

A co znajdziemy pod obudową? Sercem smartfona vivo 17 jest procesor Snapdragon 665, dysponujący 8GB RAM. Fabrycznie instalowana jest pamięć 128GB, jednak dzięki slotowi na karty pamięci można zwiększyć to do maksymalnie 256GB. Telefon działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 9 z nakładką Funtouch OS 9.2. Urządzenie zasila bateria o dużej pojemności - 4500 mAh. Telefon obsługuje NFC dla płatności zbliżeniowych. Dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych - Cloud Blue oraz Blue Fog. W tej chwili dostępny jest w przedsprzedaży na terenie Rosji, gdzie został wyceniony na 22 990 rubli, czyli ok. 1410 zł.

Nie wiemy jeszcze, czy planowana jest sprzedaż w innych krajach świata.