vivo X70 Pro w końcu opuszcza Chiny. Kiedy trafi do Polski?

Najnowsze smartfony vivo od kilku tygodni są już oficjalnie dostępne w Chinach. Teraz przyszedł czas na pozostałe rynki. Co z Polską?

W niecały rok po zaprezentowaniu światu serii X60, chiński producent wypuścił na rynek kolejną generację swoich flagowców: linii vivo X70. W ramach niej wyprodukował trzy urządzenia: bazowy vivo X70, X70 Pro oraz X70 Pro+.

Mieszkańcy Chin już od pierwszej połowy września mogą kupować te smartfony. Do tej pory był to dla nich towar ekskluzywny. Teraz jednak producent zdecydował się na umożliwienie zakupu obywatelom innych państw. W pierwszej kolejności trafią one do Indii oraz innych państw Azji południowej i wschodniej. Jeżeli tempo dystrybucji będzie wyglądało podobnie do ubiegłorocznego modelu, to w Polsce te urządzenia nie pojawią się jeszcze przez dłuższy czas. Warto jednak pamiętać o tym, że samo vivo stosunkowo niedawno pojawiło się na polskim rynku. Możemy więc po cichu liczyć, że tym razem przyjdzie nam czekać nieco krócej.

Zobacz również:

W ubiegłym roku vivo zdecydowało, że jedynie model X60 Pro zostanie udostępniony poza granicami Chin. W tym roku także nie uświadczymy podstawowego modelu, jednak poza vivo X70 Pro, będziemy mogli zakupić vivo X70 Pro+. Czym producent chce zachęcić nas do zakupu?

Vivo X70 Pro+ będzie napędzane przez flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 888+ z modułem 5G. Ekran to matryca WQHD+ AMOLED o przekątnej 6,8 cala, częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz częstotliwości próbkowania 240 Hz. Główny obiektyw aparatu to 50MP sensor ISOCELL GN1 Samsunga. Dodatkowe obiektywy to 48 MP ultraszerokokątna jednostka IMX598 Sony, obie posiadające wbudowany gimbal. Wspierają je 12 MP aparat do zdjęć portretowych oraz 8 MP peryskopowy sensor z 60-krotnym zoomem. Te dwa obiektywy posiadają systemy OIS. W przednim ekranie znalazło się miejsce na kamerę do selfie o 32 MP rozdzielczości.

W Polsce zapewne pojawi się też jego uboższa wersja, czyli model X70 Pro. Charakteryzuje się zakrzywionym ekranem AMOLED o przekątnej 6,56 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Za odpowiednio wydajną pracę odpowiedzialny jest procesor MediaTek Dimensity 1200. Nieco słabsze parametry posiadają także aparaty: główny obiektyw 50 MP z gimbalem, 12 MP obiektyw ultraszerokokątny, 12 MP obiektyw portretowy oraz 8 MP telefoto. Z przodu znajdziemy taki sam 32 MP aparat. Telefon wspiera szybkie ładowanie 44 W i posiada baterię o pojemności 4450 mAh.

Oba smartfony będą pracowały pod kontrolą Androida 11 z nakładką FunTouch OS 11.1.

