vivo i Samsung zaprezentują Exynos 980 z obsługą 5G

"vivo X Samsung 5G AI chip press conference" - to nazwa wydarzenia, które odbędzie się jutro w Pekinie. Czego możemy się na nim spodziewać?

Spodziewamy się, że Samsung zaprezentuje procesor Exynos 980 ze zintegrowanym modemem 5G, a ponieważ jest to konferencja organizowana wspólnie z vivo, jest niemal pewnym, że zostanie on umieszczony w smartfonie tego właśnie producenta. A jaki będzie to smatfon? Wszystko wskazuje na to, że będzie to vivo X30. Co wiemy na temat tego procesora? Samsung stworzył go z ośmiu rdzeni - dwa Cortex A-77 oraz sześciu Cortex A-55, którym towarzyszy układ graficzny Mail-G76 MP5. Dodanie to niego modemu 5G sprawia, że jest on tańszy w produkcji niż platforma z wmontowanym, dlatego cena vivo X30 powinna być konkurencyjna w stosunku do innych telefonów 5G.

A jeśli chodzi o specyfikację techniczną tego telefonu, spodziewamy się wyświetlacza AMOLED 6,5" bez notcha, z częstotliwością odświeżania 90 Hz, zasilanego przez baterię 4500 mAh. Plotki donoszą, że będzie mieć system szybkiego ładowania 22,5W lub 33W. Urządzenie powinno trafić na rynek z aparatem tylnym składającym się z czterech obiektywów: 64 MPix + 8 MPix + 13 MPix + 2 MPix, a na przedzie - jeden 32 Mpix. Mają być dostępne dwa warianty pojemnościowe - 128GB i 256GB. W obu przypadkach będzie to UFS 2.1. Ale pewne informacje poznamy dopiero jutro.