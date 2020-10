vivo oficjalnie pojawia się w Polsce - jakie nowości na nas czekają?

vivo to kolejna znana chińska firma, która pojawia się na naszym rynku. Nowy gracz dołączy do Huawei, Xiaomi, Realme oraz Oppo. Jakich produktów możemy się spodziewać? Jak wygląda strategia marki na nasz rynek?

vivo to jeden z najwiekszych producentów smartfonów z Państwa Środka. Polscy konsumenci mogą mieć niską świadomość o tej marce, ponieważ jej produkty do tej pory nie były dostępne w oficjalnej sprzedaży w Europie. Teraz się to zmienia, a my wyjaśniamy, co to oznacza z punktu więzienia polskiego konsumenta.

Vivo X51 5G

Na rynku urządzeń mobilnych na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy zmieniło się bardzo wiele. Na początku 2019 roku do Polski zawitało Oppo. Nieco ponad rok później w naszym kraju pojawiły się pierwsze smartfony od Realme. Cały czas swoją ekspansję prowadzi Xiaomi, a w międzyczasie operatorzy uruchomili pierwsze nadajniki sieci 5G. Jak na niedługi okres czasu zmieniło się całkiem sporo, a to nie koniec nowości. Do Europy oficjalnie wchodzi vivo. Producent, którego urządzenia są użytkowane przez prawie 370 000 000 użytkowników na całym świecie.

vivo zaczynało podobnie, jak Xiaomi. Firma została założona rok później (2011) i również niemalże z miejsca zajęła się produkcją smartfonów. Pierwszy smartfon producenta - vivo X1 wyglądał podobnie, jak wiele innych, chińskich i tanich smartfonów. Na pokładzie znalazł się 1 GB pamięci operacyjnej, 16 GB pamięci masowej oraz Android 4.1. Elementem, który odróżniał vivo od konkurencji była obecność układu DAC odpowiedzialnego za przetwarzanie audio w jakości Hi-Fi.

W kolejnych latach o vivo robiło się coraz głośnej. Firma prezentowała coraz ciekawsze smartfony, które znacząco odbiegały od produktów konkurencji. W 2014 roku otrzymaliśmy najcieńszego smartfona na świecie, a później pojawiły się modele z bezrakowymi ekranami. vivo to również producent, który jako pierwszy w swojej ofercie zaoferował smartfon z czytnikiem linii papilarnych wbudowanym w ekran. Mowa o vivo X20UD, którego premiera miała miejsce już dwa lata temu.

Vivo Y - tanie smartfony kluczem do sukcesu

W Europie pojawią się przystępne cenowo smartfony z rodziny vivo Y. To pełne portfolio dedykowane młodym użytkownikom, którzy nie mają zamiaru wydawać na telefon komórkowy wielu tysięcy złotych. Najnowsze smartfony vivo Y zmierzą się na rynku z urządzeniami od Redmi oraz Realme. Czy vivo wyjdzie z tego porównania obronną ręką? To okaże się w przyszłości.

vivo Y

Gimbal gwarancją wysokiej jakości materiałów wideo

vivo jest jedynym producentem na rynku, który posiada smartfona z wbudowanym gimbalem, który zapewnia rewelacyjną stabilizacje obrazu podczas nagrywania wideo. Mowa o flagowym modelu vivo X51 wyposażonym w 48 Mp aparat główny.

Aparat z gimbalem

Ekosystemowe akcesoria

vivo podobnie, jak konkurencja doskonale wie, że sam smartfon to obecnie za mało. Razem z nowymi telefonami komórkowymi pojawią się ekosystemowe akcesoria ze słuchawkami sportowymi oraz słuchawkami True Wireless na czele.

vivo TWS Neo