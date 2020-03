vivo pokazuje nowy plan aktualizacji systemu

Posiadacze urządzeń vivo korzystają z naładki FuntouchOS, bazowanej na systemie Android 10. Producent przedstawił właśnie nowy plan aktualizacji.

vivo znane jest z tego, że aktualizuje swoje sprzęty tak szybko, jak jest to tylko możliwe. Funtouch OS 10 pojawiło się w grudniu, jednak do tej pory nie było dla niego aktualizacji. Jednak wkrótce to się zmieni - a jak poinformowano, spowolnienie prac nad ich wprowadzeniem to efekt koronawirusa. Jednak jak na razie opublikowano tylko plan aktualizacji dla użytkowników z Chin - reszta świata otrzyma ją z niewielkim poślizgiem. A plany prezentują się następująco:

14 marca zostanie udostępniona dla 4000 zarejestrowanych użytkowników publiczna wersja beta Funtouch OS 10; przeznaczona jest dla modeli NEX 3 i NEX 3 5G

w drugiej połowie marca aktualizacja będzie dostępna dla X27, X27 Pro, a na początku kwietnia dla modeli NEX S, NEX A oraz NEX Dual Display

w połowie kwietnia otrzyma ją vivo S5, a dalej w kwietniu Z5, Z5i, Z5x, S1 oraz S1 Pro

pod koniec czerwca aktualizacji mogą spodziewać się użytkownicy vivo Z3, Z3i oraz X23

Łącznie aktualizację powinno otrzymać 16 telefonów. Funtouch OS 10 wprowadza minimalistyczny interfejs z łagodną kolorystyką, a także ma pozytywny wpływ na działanie systemu Android, optymalizując wiele z jego funkcji. Wersja ta wprowadza kilka autorskich funkcji: Quick Sharing Feature, JOVI Smart Voice Assistance, Animated Lock Screen oraz Live Wallpapers.

Źródło: GSM ARena