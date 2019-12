vivo pokazuje trzy klipy demonstrujące możliwości X30

W chińskiej telewizji zaczęły być dzisiaj emitowane reklamy, pokazujące możliwości robienia zdjęć przez vivo X30. Zobacz już teraz!

Data premiery vivo X30 jest trzymana w tajemnicy, jednak producent praktycznie co tydzień pokazuje nam coś nowego. Dzisiaj zamieścił w chińskiej sieci społecznościowej Weibo trzy reklamy, które pokazują możliwości aparatu w trybie portretowym. Parę godzin później zaczęły być emitowane w telewizji. Pokazują... hm... właściwie nie pokazują samego telefonu, ani jego aparatu, ale jak za jego pomocą będą prezentować się profesjonalne zdjęcia portretowe z wykorzystaniem obiektywu 50 mm. Oto pierwszy:

Drugim klipem vivo pokazuje, jak czysto będzie pokazywać oddalone obiekty i osoby super-teleobiektyw. Widzimy nawet, jak działa focus.

Trzeci demonstruje, jakie możliwości daje zoom x60 , którym będzie dysponować telefon.

O ile vivo chwali się aparatami, o tyle nadal specyfikacja urządzenia to przede wszystkim plotki i przecieki - według nich ma ono mieć procesor Exynos 980 ze zintegrowanym modemem do obsługi 5G oraz nakładkę opartą na Androidzie 9 lub 10, której nazwa to JoviOS lub FuntouchOS.